啟德供冷系統新增部份料今年完工　預計每年省1.38億度電

機電工程署今日（10日）表示，啟德區域供冷系統新增部份以預製組件組裝合成，預計今年完成。機電署預計系統新增部分連同現有的南、北兩廠，每年可節省高達1.38億度電，相當於減少排放96,500公噸二氧化碳。



啟德大型區域供冷系統為水冷式，現有的南、北兩廠正在運作，機電署指新增部分今年完成後，將供應冷凍水予新急症醫院、啟德體育園等設施。機電署能源效益部工程師黃燕嘉表示，區域供冷系統的能源效益較傳統氣冷式空調系統高35%；較獨立使用冷卻塔的水冷式空調系統高20%。她又表示系統可讓區內減少熱島效應，改善空氣質素，實現低碳經濟目標。

新增部分以應用機電裝備合成法，即組裝合成建築法的「機電版」，把大部分複雜組件先在工廠的可控環境下預製，再於現場裝嵌。機電署指做法既加快工程進度，亦減省零散組件佔用工地的空間，更有效管理工地狀況。

機電署能源效益部督察樊偉基認為，若沿用以往的現場設備安裝方法，會因空間問題變得非常困難，更會衍生安全隱患。新增的區域供冷系統廠房位於啟德區核心地帶，樊偉基指地盤空間，工程複雜程度和施工工期配合，以至近年建築工人不足等問題對團隊來說都是很大的挑戰。

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