周末好去處｜熊本熊陪上烹飪班？熊本熊蛋糕/便當DIY仲有獨家產品

煤氣烹飪中心推出期間限定烹飪班！煤氣烹飪中心聯乘日本熊本縣超人氣吉祥物KUMAMON熊本熊推出兩款烹飪課程，可以一起親手製作超可愛的熊本熊造型美食，更有機會與熊本熊一起煮食！即睇內文了解詳情！



熊本熊2大特色烹飪班 DIY熊本熊蛋糕、精緻飯糰便當

煤氣烹飪中心 x 熊本熊の烹飪班由造型糕餅達人Cherol李逸程負責教授，課程將以廣東話進行。參加者可帶同一名成人或者6歲以上小朋友共同參與，一起體驗製作美食的樂趣！熊本熊本尊更有機會一同參與烹飪過程，互動之餘更可以合照留念，現場更有超可愛打卡道具及熊本熊獨家限定精品等你入手！切勿錯過！

熊本熊飯糰便當（二人同行）（煤氣烹飪中心）

熊本熊烹飪班：熊本熊飯糰便當（二人同行）

課程內容：熊本熊造型飯糰、唐揚炸雞、西蘭花薯仔球、沙津、車厘茄及其他配菜

參加費用：HK$780（參加者可帶同一名成人或6歲以上小朋友共同參與）

課程1

日期：2024年4月7日（星期日）（熊本熊有機會到場與大家一起煮食）

時間：14:00－16:30

課程2

日期：2024年5月25日（星期六）

時間：14:30－17:00

立即報名👉🏻熊本熊飯糰便當烹飪班

熊本熊士多啤梨慕絲蛋糕（二人同行）（煤氣烹飪中心）

熊本熊烹飪班：熊本熊士多啤梨慕絲蛋糕（二人同行）

課程內容：熊本熊造型曲奇、士多啤梨製成蓉及慕斯

參加費用：HK$780（參加者可帶同一名成人或6歲以上小朋友共同參與）

日期：2024年5月18日（星期六 ）（熊本熊有機會到場與大家一起煮食）

時間：10:00－13:00

立即報名👉🏻熊本熊士多啤梨慕絲蛋糕烹飪班

課程限定熊本熊周邊商品（煤氣烹飪中心）

熊本熊打卡道具 必買現場獨家限定精品

烹飪課程現場還準備了許多可愛的拍照道具及熊本熊紙板圖樣讓大家打卡留念，更有熊本熊地毯、充電器、雨傘、保溫瓶、鎖匙扣、文件夾及購物袋等可愛又實用的限定周邊商品等你入手！未來數月亦會再推出更多熊本熊主題的烹飪課程，萬勿錯過！

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