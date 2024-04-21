花茶｜春季多喝疏肝養脾胃！推介桂花菊花　氣虛怕寒可「這樣喝」

傳統中醫認為，春天是「養肝」的季節。想要保養好肝臟，除了靠平時正常的生活作息與飲食習慣，許多中醫師都會在春天喝花草茶來保養身體，因為花草茶具備疏肝、理氣、提神、解毒之效，除了能顧肝，還能幫脾胃打好底子，這樣等到夏天吃冰涼生冷食物時，才不會容易鬧肚子。 但是花草茶要怎麼喝，才是對身體最好呢？



養肝，先顧脾胃

根據中醫觀點，雖然風邪四季都有，不過春天是風邪好發的旺季。 這時候的驟雨來得又急又快，濕冷程度更勝冬日，一不小心受涼感冒機率大增。

由於人體的五臟六腑，對應着自然界的一年四季，因此中醫發展出「四時補養」的概念，春天養肝、夏季養心、入秋養肺、冬日養腎，依循季節調養身體，事半功倍。

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孕婦、體質虛寒、脾胃差的人較不適合喝花茶

雖然花草茶可護肝、解毒、清熱，但由於近八成的花草茶都偏涼性，所以並不是所有人都能用喝花草茶的方式來養生，台灣御絨中醫診所中醫師廖千慧提醒。

首先，玫瑰、洛神、番紅花、紅花等具有「活血」功效的花草，孕婦最好避免服用，其他花茶也不宜多喝。中醫認為，溫熱才能促進胎兒的生長，花草茶多偏涼性，孕婦本就應該少碰。其次，像是容易疲勞、胃潰瘍、容易腹瀉、脾胃虛寒、四肢冰冷的人，也不適合多飲花草茶。

氣虛加參鬚 脹氣加陳皮

台北市立聯合醫院中醫師楊素卿建議，一般人飲用時若擔心花草茶偏寒，可以加入薑、黑糖、龍眼乾；氣虛可以加參片、參鬚、黃耆補氣；容易脹氣的人，不妨加入陳皮、佛手柑一起喝。

沖泡花草茶第一泡茶水不要喝

由於一般農藥多是水溶性，容易受高溫破壞，因此，只要沖泡花草茶（特別是乾菊花）時使用攝氏80度以上的熱水，並將第一泡茶水倒掉，就能避免喝到殘留的農藥。如果沖泡時發現有異味，就不應再喝。

在台灣南投埔里栽植無農藥、無化肥玫瑰的「玫開四度食用玫瑰園」負責人郭逸萍提醒，購買花草茶時應盡量挑選信譽良好的商家，並確認包裝完整、標示清楚，「最好別買散裝花草茶」。

從花草茶的顏色與氣味也可以判斷品質。她表示，花草在乾燥之後，顏色通常會變得比較淡，例如玫瑰花瓣的色澤會偏黃，如果消費者看到太過粉紅的顏色最好避免，因為有可能經過染色；乾燥後的薰衣草也不再是鮮豔的紫色，通常會變成灰紫色，且天然的香氣不會太強烈，若發現乾燥花草的氣味濃烈刺鼻，建議不要購買。

以玫瑰花為例，沖出來茶水的顏色也不會是粉紅色，而是偏琥珀色。多注意細節，就不容易買到染色、不安全的花草茶。

此外，很多人在選購花草茶時，經常會覺得進口的比較好，但中醫師們都認為，一方水土養一方人，買本土種植的花草茶，其實比國外的品種更適合台灣人的體質。

楊素卿表示，舉凡桂花、茉莉、玫瑰、菊花等，都是台灣就有栽植的種類，消費者的選擇很多，購買也很方便，許多花草茶在中藥行就能購得。

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中醫師最愛的4種花草茶

花草茶種類繁多，甚麼最適合春天養生？中醫師挑選出幾種芳香好喝、顧肝解毒、養顏美容，而且又容易買到的花草茶。

桂花 暖胃化痰除口臭

溫辛，可以溫中散寒、化痰散瘀、暖胃、止痛，還可去除口臭。一般花草茶都比較偏涼，桂花則屬溫辛，即使體質較寒也能放心飲用。來自台灣的中醫師楊素卿很愛桂花的香氣，無論是泡蜂蜜檸檬水，或是煮冰糖白木耳，她都會在上面撒一些桂花增添芬芳。「芳香的氣息可以化解濁氣、振奮精神、提升陽氣，」她說。

茉莉 提神解鬱消脹氣

性溫、味甘，可開鬱、消除脹氣。可與玫瑰搭配，若想收提神之效，也可以加入茶葉一起沖泡，像中醫師廖千慧就很喜歡喝芳香清新的茉莉綠茶。

玫瑰 活血散瘀止經痛

玫瑰是養顏美容聖品，可促進新陳代謝、理氣解鬱、活血散瘀、改善膚況、調經止痛。楊素卿表示，有些女生臉上易長黃褐斑，若長期喝玫瑰花茶，就比較不會再長。玫瑰花可說是花茶中的萬用百搭基本款，例如玫瑰花茶加枸杞可護眼，體質較寒的人則可加龍眼乾一起喝。玫瑰花加檸檬草，香氣十足，具有養顏美容、疏肝理氣、抗憂鬱的作用。若是女性生理期時心情鬱卒、下腹部及乳房脹痛，不妨將玫瑰、茉莉、黑糖、薑一起沖泡來喝，就能緩解不適。

菊花 清肝明目解熱毒

甘微寒，疏風清熱、解毒、清肝明目。如果平時用眼量大，建議在菊花茶裏加入枸杞子，若氣較虛的人，則可以添加幾片東洋參、黨參、參鬚或黃耆，以收補氣之效。楊素卿平時門診要講很多話，她自覺氣比較虛，再加上盯着電腦螢幕的時間很長，她常喝菊花茶加枸杞子、東洋參片來護眼兼補氣。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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