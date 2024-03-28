腦退化預防｜以形補形合桃豬腦防失智？椰子油補腦？亂吃小心中風

腦退化先兆之一是記憶力下降，為了預防腦退化，不少人會從飲食著手，以形補形真的湊效？如想補腦、預防腦退化症，吃酷似人腦的合桃和豬腦是否便能改善？此外，也有傳椰子油能預防失智症、老人痴呆，又是否屬實？今天就為大家拆解迷思！



腦退化症狀

腦退化症是多種與大腦功能衰退有關的疾病總稱，也稱作「老人痴呆症」或「認知障礙症」。患者的腦細胞會以異常的速度迅速退化，除了記憶力下降外，認知功能如理解能力、語言表達、對時間及人物理解、學習能力、計算和判斷能力均會出現問題。

衛生署的資料顯示，香港每10名70歲或以上的長者中，有1人患有腦退化症。（Unplash）

腦退化症成因

腦退化症成因有很多，可能是中風、慢性腦血管栓塞和腦部受損等，在找出成因前，未必每次都能對症下藥。但正確地改善飲食習慣，不但能減低患上腦退化症的風險，還可以改善腦退化的症狀。吃對補腦的食物，當然可以事半功倍，但「以形補形」之說又是否有效？

腦退化預防｜合桃富含Omega3 活化腦細胞增強記憶力

合桃果肉的褶皺就像人腦的左右兩邊，因此被認為有補腦作用。事實上，合桃含有非常豐富的α-亞麻酸，有助腦部維持正常運作和發展，合桃的好處不僅可活化腦細胞，防止細胞發炎，且可刺激神經元新生及傳導，幫助增強記憶力。而合桃亦含有蛋白質、膳食纖維，以及各類的維他命與礦物質，可降低體內膽固醇濃度及預防心血管疾病。

美國哈佛醫學團隊亦有研究發現，長者如日常飲食中恆常地進食堅果，其腦部認知能力、學習能力、記憶力都比其他人顯著地高。而合桃是所有堅果當中，含有最高補腦成分的堅果。因此，合桃能補腦的說法並非沒有道理。台灣衛生福利部建議應每日至少攝取1份堅果，約7-9顆合桃，因油脂含量很高，且難以消化。

建議成年人每日至少攝取1份（大約7-9顆）合桃，因油脂含量很高，且難以消化。（資料圖片）

腦退化預防｜豬腦膽固醇可超出人體所需7-8倍

那麼，以形補形這個說法合理嗎？食豬腦也有效？然而，以形補形這個說法只是巧合，合桃只是剛好能補腦而已。豬腦雖然外形似人腦，也是貨真價實的豬腦袋。不過，它的營養價值並不如合桃。

豬腦含鈣、磷、鐵等礦物質，其含量更比豬肉的其他部位高，但這些營養素對腦部功能並沒有明顯的益處，而且豬腦含大量的飽和脂肪及膽固醇，每100克的豬腦就有大約3100毫克的膽固醇，成人一天所需1300-1500毫克膽固醇，一個300克的豬腦已超出建議攝取量的６-7倍。因此，進食豬腦不但不能補腦，反而會增加中風的風險。

豬腦的營養價值不高，不能補腦之餘，還高膽固醇！（網上圖片）

腦退化預防｜椰子油供大腦補充熱量 改善腦退化症

除了以形補形外，其實坊間也有傳椰子油可預防和改善腦退化症，因當中含有中鏈脂肪酸。這種脂肪酸轉化成的酮體，可在身體缺乏葡萄糖時，作為大腦中重要的替代熱量來源。另外，椰子油亦含有月桂酸、葵酸、膳食纖維、維他命、礦物質，以及酚類化合物和激素，可改善及預防腦退化症。

不過，椰子油畢竟含大量飽和脂肪酸，如果攝取過量反而會增加心血管疾病及腦部血管病變等風險，因此亦不建議經常食用，以及作為補腦的主要食物。

椰子油每天攝取5-10克最為安全。（Unplash@Tijana Drndarski）

如果不靠以形補形，又有什麼飲食可以補腦護腦？其實，「麥得飲食法（MIND Diet）」也是一個可保護大腦及緩慢腦退化的常見飲食方法，一般人也容易能掌握。麥得飲食法｜地中海x得舒飲食防腦退化 10類護腦食物藍莓周吃2次

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10種護腦食物宜多吃包括︰

1. 綠色葉菜類

2. 蔬菜類（甜椒、茄子、紅蘿蔔等）

3. 莓類

4. 全穀類

5. 橄欖油

6. 魚類

7. 雞肉

8. 堅果類

9. 豆類

10. 紅酒

參考內容：Journal of Nutrition, Health and Aging／台灣衛生福利部