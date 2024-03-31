心臟健康｜6旬婦血管年齡超過80歲！戒吃2食物半年瘦7Kg血管細8年

良好的作息與飲食習慣，是維持健康的不二法門，若加上運動，甚至能反轉高血壓、膽固醇過高等身體狀況，讓「血管年齡」恢復年輕！



來自台灣的營養醫學專家、醫生劉博仁在臉Facebook一則案例，有位63歲媽媽有高血壓、肌無力、膽固醇過高等問題，檢查之後更發現血管「老化」程度已超過80歲，「可能沒有幾年就會發生中風！」在醫生勸誡下，這位媽媽戒掉最愛的麵包與精緻澱粉、多食青菜，加上每天活動走路，半年後成功讓血管減齡8歲。

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劉博仁日前分享診間故事，表示有位63歲太太經常頭暈、不平衡，肌力不是很好、也有失眠等問題，而且她即使已經用藥，血壓仍超過200mmHg，膽固醇相當高，因此在兒女陪同下來看診。

進一步檢查之後，他發現這名太太所有血管的硬化指標都很高，血管老化程度甚至已超過80歲，遠遠高於實際年齡。而在問診過程中，得知她非常愛吃麵包、餅乾等食物，而且個性固執，很難戒掉精緻澱粉類。

劉博仁提醒對方，血管老化超過80歲，如果不注意，可能沒有幾年就會發生中風，也許心臟要放支架；嚴重點還可能會臥床、坐輪椅，屆時恐怕就要被人推着到外面曬太陽了！

他的苦口婆心果真奏效，對方回去之後改變飲食、作息，做個4個改變：

．戒掉麵包、餅乾

．每天活動走路

．米飯、麵食等澱粉類的攝取量減少一半以上

．大量攝取蔬菜



這位太太半年後回診，體重從67減到60公斤，體脂肪從44減到了36，肌肉量則從20.4增加到21.1，內臟脂肪也大幅下降。此外，她的血壓從動輒飆破200mmHg，到現在控制在130到140之間，低密度膽固醇則從188mg/dL，降到了76。

種種因素，都讓她的血管年齡變年輕，從超過80歲以上，降到了72歲，雖然離實際年齡仍有距離，但已大幅改善。

劉博仁笑說，這位病患告訴他，當初是抱着「打賭」心態，發狠證明自己戒得了精緻澱粉，果然賭贏了。事實上，長者把自己照顧好，就是減輕子女的負擔，不就是最好的獎勵？

「簡單說，吃了太多精緻澱粉又不太運動，血管真的老化非常快！」劉博仁藉此案例激勵大家，只要戒掉麵包、精緻澱粉，仍有機會反轉三高，讓身體年齡逆轉。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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