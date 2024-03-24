止肚瀉食物｜59歲多屁男日屙5次消化不良！9招改善 白朮白芍入藥
撰文：今周刊
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59歲的張先生近1年多來為腸胃消化不良所困擾，經常剛吃完東西不久後立即有肚子脹痛、屁聲連連想上廁所的煩惱，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響到生活作息。一個月前，張先生到台灣北市聯醫中興院區中醫科求診，確診為「肝旺脾虛」症型，經服用中藥治療一周後，症狀獲得改善。
臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，現代人講的「腸胃消化不良，吃甚麼拉甚麼」，就是中醫所謂的「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常，導致腹瀉或糞便中有未消化的食物，呈現出完全無法吸收食物中營養物質的現象。
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林在裕表示，像張先生吃甚麼拉甚麼的症狀，可使用中藥「白朮」與「白芍」來治療，「白朮」可促進消化吸收功能，而「白芍」能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，讓消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀得到緩解。
改善消化不良9招
林在裕建議，這類患者平時要注意飲食，宜清淡且多吃易消化的食物，最好是少量多餐，並多攝取足夠的水份與電解質，避免暴飲暴食，少吃油膩、生冷、辛辣刺激的食物。
再者，精神因素也是造成消化不良的主要加重因子，因此要特別注意保持愉快的心情並適時紓解壓力。如果腹瀉問題持續或更嚴重，糞便產生不正常顏色或氣味，就應該立即詢問醫生。
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