止肚瀉食物｜59歲多屁男日屙5次消化不良！9招改善 白朮白芍入藥

撰文：今周刊
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59歲的張先生近1年多來為腸胃消化不良所困擾，經常剛吃完東西不久後立即有肚子脹痛、屁聲連連想上廁所的煩惱，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響到生活作息。一個月前，張先生到台灣北市聯醫中興院區中醫科求診，確診為「肝旺脾虛」症型，經服用中藥治療一周後，症狀獲得改善。

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，現代人講的「腸胃消化不良，吃甚麼拉甚麼」，就是中醫所謂的「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常，導致腹瀉或糞便中有未消化的食物，呈現出完全無法吸收食物中營養物質的現象。

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林在裕表示，像張先生吃甚麼拉甚麼的症狀，可使用中藥「白朮」與「白芍」來治療，「白朮」可促進消化吸收功能，而「白芍」能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，讓消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀得到緩解。

改善消化不良9招

林在裕建議，這類患者平時要注意飲食，宜清淡多吃易消化的食物，最好是少量多餐，並多攝取足夠的水份與電解質避免暴飲暴食少吃油膩生冷辛辣刺激的食物。

再者，精神因素也是造成消化不良的主要加重因子，因此要特別注意保持愉快的心情並適時紓解壓力。如果腹瀉問題持續或更嚴重，糞便產生不正常顏色或氣味，就應該立即詢問醫生。

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