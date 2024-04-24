飲食熱話丨為母慶生自製3公斤巨型布甸！驚人材料曝光 加多少糖?
撰文：聯合新聞網
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一般人在生日的時候，多半會準備一些蛋糕、甜食等東西來慶祝。近來有位日本民眾，就趁著母親生日的時候，製作了一個超大號的布甸慶祝。他也大方公開自己的製作過程，引起許多網友的討論。
根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本「X」網友「yuki_arano」，近來為了慶祝母親生日，製作了一個超大布甸。這個布甸一共動用了1公升牛奶3瓶，10隻裝的雞蛋3盒，以及500公克的上白糖2袋製作完成。整個布甸最後裝在一個長40厘米、寬30厘米的盤子裡，總重量約達3公斤。
這位網友首先分離蛋白和蛋黃，加入砂糖攪拌，接著用砂糖和水煮出焦糖打底，再澆上布甸蛋液放入焗爐製成。由於食材量就相當驚人，讓他在過程中，自己都忍不住抱怨「這也太多了吧」。且光是製作原料就花了1.5個小時，而烘烤時間也落在1.5個小時。
按圖有製作蛋布甸步驟︰
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這份特大號布甸也讓網友們紛紛表示「太神了」、「這個量啊」、「就算只有1成也遠遠大過市面上販售的布丁（布甸）」、「這也太讚了吧」、「看起來超好吃，一下就能吃完」、「我也想做一次試試看」、「好奇到底有多少卡路里」、「表面烤得真完美」、「夢想般的布丁」。
按圖睇煮壞了的焦糖如何能被救回？
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