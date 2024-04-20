網友熱議10大香港街頭美食　港人日食375萬粒魚蛋只第3 冠軍竟是?

香港被譽為小食天堂，到底邊樣係必食？即講香港一樣小食，你會諗咩？



香港街頭小食出曬名又平、又好味，仲要種類多，唔知食咩好，「掃街」都係一個唔錯嘅選擇！根據早年調查指出，香港人平均一日就食大約375萬粒嘅魚蛋，認真誇張！今日就等網路溫度計用網路大數據話你知，香港人最鍾意食嘅街頭平民小食係邊十個啦！

香港必吃街頭美食Top 10（按圖看清👇👇👇）

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DV小教室：《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測、爬梳港澳地區2萬個公開網站頻道，包括新聞媒體、各大Social Media、Forum以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路Posts和Comments ，數值愈大代表項目的討論度愈高。

NO.10 菠蘿包

菠蘿包冇菠蘿，但有脆脆嘅外層，新鮮出爐配埋奶茶咁食，絕對係三點三下午茶嘅必食之選！菠蘿包後來更發展新食法，將一塊凍牛油夾係熱辣辣嘅菠蘿包中間，冰火二重奏衝擊舌尖上嘅味蕾，口感對比勁強勁，除咗成為香港人嘅寵兒，更被外國遊客評為訪港必食，都算係揚威國際㗎！不過食菠蘿包嗰陣成日跌曬啲碎碎，建議第一次拍拖唔好食菠蘿包啦～

網民：「買菠蘿包返屋企食，煎隻蛋夾入去仲好味！」



NO.9 雞蛋仔

50年代嘅香港生活條件唔太好，而雞蛋仔正正源自於唔想浪費雞蛋被發明，到今時今日成為家喻戶曉嘅平民小食。最令香港人愛不釋手嘅原因係外脆內軟、煙煙韌韌嘅口感！時至今日坊間更研發咗唔同嘅新口味，例如係朱古力、抹茶等，仲會有雞蛋仔會夾埋花生碎、香蕉同雪糕一齊，不過以前一底只係$7蚊，依家加埋呢啲新組合，冇$70應該走唔甩！

網民：「以前就係平民小食，依家同出街食個飯差唔多！」



NO.8 腸粉

香港人心目中有兩種腸粉，一種係茶樓嘅布拉腸粉，而今日講嘅係另一種街頭小食腸粉，一定係圓柱體，口感煙韌，識食一定要混醬食嘅腸粉！無論係早、午、晚餐定宵夜，隨時隨地都會係街邊見到佢嘅身影！而香港有傳統老店賣腸粉賣到被評為2017年香港米芝蓮推薦街頭小食，唔知咁多位心目中嘅腸粉邊間最Top呢？

網民：「食豬腸粉係食回憶！」



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NO.7 車仔麵

車仔麵係早期香港經濟尚未發展時嘅產物，小販只需用一架木頭車，準備好湯頭，麵、魚蛋、蘿蔔等配料，就可以即場畀客人自己搭配心頭好，配料點揀都咁搭，想食咩就食咩，好味又抵食，係唔少香港人心中嘅必食之選！隨住時代嘅發展，好多街邊檔都搬咗入鋪，車仔麵唔再有車仔，價錢都Double起跳，但依然有好多客仔捧場試曬全港嘅車仔麵㗎！

網民：「以前用木頭車喺街邊食車仔麵食曬塵，但依家食唔返嗰隻味！」



NO.6 大排檔

知唔知點解大排檔個鐵皮全部都係綠色？唔係規定，只係當時綠色嘅油最平！而講到大排檔就不得不提「撚手小菜」，夜晚必食豉椒炒蜆、避風塘鮮魷、煎蠔餅⋯⋯，用戰鬥碗配返兩杯啤酒同朋友嘻嘻哈哈又一day，啱曬想要放鬆嘅香港人！雖然依家喺戶外露天嘅大排檔愈嚟愈少，多數都搬入熟食中心，但熱鬧嘅氣氛同舊情懷依舊！唔知你心目中必去嘅大排檔又係邊間呢？

網民：「搬去室內都唔錯，夏天唔洗咁熱！」



NO.5 蛋撻

香港嘅蛋撻馳名中外，酥皮、曲奇皮都係經典之選，而兩派各有支持者。酥皮香口鬆脆，曲奇皮牛油味加分，唔知你又係邊派呢？蛋撻最令人回味無窮就係餡料好似燉蛋咁滑，外皮酥脆，呢道平民小食唔單只會出現喺麵包鋪、茶餐廳、酒樓，仲會出現喺各大酒店或高級烘焙店，後來更有唔同嘅新口味同食法。好食到有旅客臨飛前走去再買三十盒返台灣，蛋撻果然係香港之光！

網民：「食過好多新口味，都係經典最好食！」



NO.4 牛腩、牛雜

牛腩同牛雜，大家都係牛，唔洗分得咁細？牛雜講緊內臟，而牛腩就係肉，粉麵鋪多數兩樣都有，但牛腩就連茶餐廳、快餐店都有賣，但點解咁特別？因為間間用嘅醬汁同處理手法都係秘製，最常見係濃香柱候醬、清湯同咖喱，連埋粉麵飯一齊食，真係食極冇停口！因為有預先煮好，上菜速度極快，平日返工返學平靚正必食之選！

網民：「外國朋友成日問食邊間好，其實屋企樓下係最好食。」



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NO.3 魚蛋

講到街頭小食，無可能冇魚蛋啦！魚蛋多數用平魚同麵粉再油炸而成，食落口感彈牙，再加上唔同口味嘅醬汁，雖然係肥咗啲，但好味又平，依家就連便利店都有賣，夠晒方便，相信絕大部分嘅香港人童年回憶都有佢。種類多變，仲有陳皮魚蛋同炸魚蛋，除咗喺街邊食，更可以用嚟打邊爐同BBQ，真心去到邊食到邊！

網民：「小息第一時間落去搶魚蛋食！」



NO.2 燒味、叉燒

2011年研究調查指出香港人勁鍾意食燒味，平均每4日就食一次，唔怪得會榮登榜二！而燒味嘅其中一種叉燒，舊年更被米其林評審員評為訪港必食！焦甜蜜香紅潤肉質鬆化嘅叉燒，無論單食定雙併又或者配飯麵食，佢都依然係主角！不過論到燒味飯，除咗各種燒肉、燒鴨，其靈魂莫過於係薑蓉同豉油，不服來辯！

網民：「細個聽呀媽講生舊叉燒都好過生你，就知香港人有幾鍾意！」



NO.1 燒賣

燒賣由細食到大，一直都係香港人嘅早、午、下午茶或晚餐，每間賣嘅特色都唔一樣，有嘅勝在醬汁多元化；有嘅勝在辣油惹味香口；有嘅勝在燒賣魚肉口感彈牙，真係不分伯仲。網上早前更設立「香港燒賣關注組」，分享各間燒賣食評，吸引大批網友加入同媒體報導，唔知你的最愛又係邊間呢？

網民：「要評好唔好食，其中一樣係睇有冇萬年豉油⋯⋯」



香港必吃街頭美食Top 10（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年3月26日至2024年3月25日。KEYPO觀測港澳地區萬個網站頻道，包含新聞媒體、Facebook、Instagram、YouTube及各大討論區、BLOG等，針對本議題相關文本內容進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為內容撰寫依據。

本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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