甜椒營養｜降血壓通便護髮根生或熟吃好？新鮮甜椒3特徵2類人慎吃

甜椒、青椒、水果彩椒，長相差不多，只是顏色不一樣，讓人傻傻分不清，它們有什麼差別？



甜椒營養豐富，能降血壓、通便、養髮、潤膚，甜椒怎麼選？維他命C、胡蘿蔔素、纖維質誰最高？有什麼食用禁忌？看專家達人的說明。

甜椒食用禁忌、甜椒挑選原則（按圖了解👇👇👇)

+ 3

上菜市場，台灣很多人叫青椒「大同仔」，為什麼？台灣高雄農業改良場推廣課課長楊文振表示，茄科番椒屬的作物中，有辣味的稱為辣椒，而經過栽培選育出不具辣味的品種，則稱為甜椒，又稱青椒。之所以稱「大同仔」，由來是美軍在台時期，在大同農場所栽種的盛行品種。

青椒是還沒熟的甜椒

青椒其實是甜椒小時候！高雄農改場說明，甜椒會經歷轉色的過程，在綠色狀態時採下可當青椒，轉色後摘採則是彩色甜椒，不同品種的甜椒，適合的採收期不同，口感及風味也不同。因為青椒是還沒成熟的果實，所以相較於甜椒，吃起來多了一股青澀，甚至還有淡淡的辣味，這種特殊辛味適合用來炒食。

甜椒成熟後，因品種不同而果色轉呈紅、黃、紫等顏色，熟果的醣類提升，辛味消失，不但色香味增高，維他命C也更豐富。甜椒的營養價值還包括β胡蘿蔔素、維他命 A、B、C、K及葉酸、鉀、磷、鐵等，有降血壓、滋養髮根、潤澤皮膚的作用，還可幫助抑制致癌物質、提升免疫力。

讓免疫系統更健全有5大飲食重點（按圖看清👇👇👇）

+ 12

相關文章：扺抗力｜常攝1類油易致慢性發炎 5招增免疫力多吃9食物補奧米加3

維他命C超高 纖維質青椒最多

台灣營養師趙函穎表示，不論什麼顏色的甜椒，都富含維他命C。維他命Ｃ有抗氧化的效果，除了抗癌，還有助於養顏美容。每100克甜椒含有90至135毫克的維他命C，是檸檬的3倍之多，也比奇異果的87毫克還高，以成人每日維他命C建議攝取量來看，生食1份甜椒就幾乎達標。

如果更仔細分析，則紅椒的維他命C居各種甜椒榜首，是青椒的2倍以上；維他命A與β胡蘿蔔素含量則以紅、黃椒居多，且含有助降血栓的辣椒素；紫色的甜椒則是多了花青素。多食用不同顏色的甜椒，也能獲得不一樣的營養。

但最年幼青澀的青椒也不容小覬！甜椒的水分含量高達90％，熱量低、營養豐富，在不同顏色的甜椒當中，青椒所含的膳食纖維最多。趙函穎指出，每100克甜椒有2.2克膳食纖維，可促進腸胃蠕動，可預防或緩解便秘；青椒的維他命B雜含量也較高，尤其葉酸能幫助紅血球的形成。

相關文章：扺抗力食物｜避免再次確診 營養師推4款蔬菜提升免疫力蒜水有效? 👇👇👇

+ 9

甜椒生食好？熟食好？

甜椒中營養成分相當多元，以生食的方式更能完整攝取，尤其像富含維他命A的紅、黃椒，如果當作沙律方式生食，建議可加一些橄欖油、苦茶油幫助營養吸收；如果甜椒經過烹煮，則如同番茄一樣，能釋出更多茄紅素被人體吸收，因此生食、熟食都各有好處。

台灣新莊市場的蔬菜達人廖炯程表示，市面上的青椒分薄殼與厚肉2種，薄殼種是「大同仔」，呈青綠色，果形較長，拿起來比看起來輕，大火快炒一下就熟，清脆可口；厚肉種就是彩椒小時候，深綠色，果肉摸起來較硬實，適合燉煮或拿來做鑲肉。

還有一種迷你彩椒，果型大小只有一般甜椒的1/5，但甜度更高，纖維更細緻，爽脆多汁，且較無一般青椒的澀味，因而有「水果彩椒」的稱號。台灣趙函穎營養師說明，甜椒屬於蔬菜類，糖分不像水果那麼高，適合和鳳梨、蘋果等水果打成蔬果汁飲用，比較不會變胖。

甜椒食用禁忌

台灣趙函穎營養師表示，甜椒的鉀含量偏高，飲食必須限鉀的慢性腎臟病患要慎用。另外，台灣農業部也提醒，甜椒有一種植物鹼，會抑制關節的修復，患有關節炎的人，不建議食用太多甜椒。

青椒有分公母？

傳說青椒有公母之分，從蒂頭看，果肉分3瓣的是公青椒，皮較薄，適合用來快炒；果肉4瓣的是母青椒，皮肉較厚，適合涼拌。但台灣農業部說明，甜椒沒有分公母，因為雌雄同株同花，甜度是與品種、栽培管理有關，與凸塊瓣數並無關聯。

廖炯程也說，青椒並無生理上的公母之分，可能因為3瓣的青椒果室籽較少，4瓣的果室籽較多，才被冠上公母之分，但實際上買的如果是薄殼種，口感相去不遠，不必執意要挑公青椒。

▼10種燃脂瘦身食物（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：減肥｜低卡排毒去水腫甜椒青瓜菇10瘦身食物 減極都肥因食錯次序

甜椒挑選原則

想要挑選好吃的甜椒，可以從表皮、果實和蒂頭3個方向來觀察。

1. 看表皮：表面飽滿有彈性帶有果蠟，擦拭後呈現光亮，避免有瘀青狀、坑洞、水傷或潰爛的狀況，如果出現皺紋，表示已經開始脫水，也不要挑選。

2. 看果實：果實飽滿有光澤、不乾癟，果肉摸起來硬朗。

3. 看蒂頭：蒂頭完整，沒有萎凋、搖晃、氧化發黑，這樣的甜椒新鮮，口感好。



甜椒如何保存？

台灣農業部表示，完全未沾水的甜椒放在密封容器中，置於雪櫃冷藏約可保存7∼10 天。清洗切開後應盡早食用，避免腐壞。料理時先去蒂，仔細清洗表皮再切，避免累積在凹陷果蒂上的農藥滲入果肉。

延伸閲讀：

什麼水果、蔬菜維生素C最高？Top10高維生素C蔬果排行榜

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」