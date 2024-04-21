痛風｜對抗痛風吃維他命C！1水果含量奪冠糖分碳水均低附挑選貼士

痛風最常見的症狀是關節受累，尤其是大腳趾。痛風的發作通常在夜間突然開始，疼痛程度極高，有時可能會導致患者從睡夢中驚醒。



如何降低痛風發作？痛風吃什麼最好？根據近年國內外文獻資料，分析出維他命C對降低痛風風險有幫助。

預防痛風營養素（點擊下圖看清👇👇👇）

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預防痛風營養素：維他命C功效、食物、攝取量

維他命C功效是參與身體免疫細胞、抗氧化作用，以及能量代謝與神經功能。《美國臨床營養學雜誌》刊登一項隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，讓受試者隨機服用維他命C（500毫克/天）和維他命E（每隔一天400IU）。

在該研究中，隨機分配的14,641名男性醫師中，平均年齡為64±9歲；1％是黑人，6.5％在隨機分組前患有痛風。結果發現，在接受維他命C治療的患者中，追蹤期間新發痛風的發生率為每1000人年8.0例，而服用安慰劑的患者為每1000人年9.1例；維他命C分配使新發痛風診斷減少了12％。

相關食物

- 蔬菜類：糯米椒、紅辣椒、紅甜椒、青椒、黃甜椒、紫色椰菜花、油菜心、荷蘭豆菜心、美國空心菜、甘藍芽、豌豆苗、西蘭花、椰菜花。

- 水果類：紅心番石榴、珍珠番石榴、釋迦、龍眼、台灣土棗、金黃奇異果、木瓜、甜柿、橙、士多啤梨、荔枝。



建議每日攝取量：100～140mg。

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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Tip：紅心番石榴防痛風！番石榴軟硬怎麼挑？

番石榴維他命C含量可說是水果中的冠軍，紅心番石榴與一般白色番石榴有什麼差別？台灣農糧署說明，紅心番石榴只是多了胡蘿蔔素與茄紅素，其他營養沒什麼差別，都是熱量低、糖分低、碳水化合物低的水果，且維他命C與膳食纖維高。

至於番石榴的挑選方法，台灣農糧署說，要挑果實大小適中，果形不要過長，表皮翠綠有光澤，顏色均勻的，且拿起來有重量感。若喜歡吃脆的，就選較綠較硬的，喜歡吃軟的就挑比較黃熟的。

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