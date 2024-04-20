早餐食譜｜香蕉焦糖、芝士烤太陽蛋6款美味多士做法　懶人必學！

學生黨或上班族的時間一般上都很緊張，很多人每天趕著出門，沒有時間和精神給自己做早餐。長時間不吃早餐會給身體健康帶來不好的影響，而且也不利於身材管理。想要改變這種情形的話，我們就很有必要學會今天要分享的6個「美味吐司（多士）」的神仙做法啦。



吐司（TOAST）麵包是做早餐最方便的食材之一。只要提前買好，每天早上給吐司「加個工」，就能收穫營養豐富的美味早餐。想要擁有元氣滿滿的早餐其實並不難，今天就學起來吧。

6種吐司早餐做法（按圖看清👇👇👇）

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1. 香蕉焦糖吐司

1. 準備吐司、雞蛋、香蕉、牛油

2. 將牛油融化，然後和雞蛋混合均勻

3. 把一半的蛋液，塗抹在吐司上

4. 去掉香蕉皮，把香蕉切成薄片

5. 再刷上剩下的蛋液，並撒上白砂糖，想要低卡低糖的可以不撒白砂糖

6. 空氣炸鍋稍微預熱五分鐘左右，然後放入吐司，180度旋轉炸15分鐘即可。



2. 藍莓岩燒乳酪吐司

1. 準備吐司、蛋黃、濃稠酸奶、藍莓；

2. 酸奶和蛋黃混合均勻

3. 取出吐司，用湯匙把中間壓扁

4. 在吐司上倒入蛋奶液，注意邊上也稍微塗抹一遍

5. 把洗淨的藍莓擺上

6. 空氣炸鍋稍微預熱五分鐘左右，然後放入吐司，180度旋轉炸15分鐘即可。



掌握6招搭配健康早餐（按圖看清👇👇👇）

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3. 粟米芝士吐司

1. 準備吐司、酸奶、甜粟米粒和芝士碎

2. 把酸奶和粟米放在一個碗裡

3. 將酸奶和粟米攪拌均勻

4. 把它們平鋪在吐司片上

5. 撒上芝士碎；

6. 空氣炸鍋稍微預熱五分鐘左右，然後放入吐司，180度旋轉炸15分鐘即可。



4. 酸奶布丁吐司

1. 準備吐司、酸奶、芝士碎和蛋黃

2. 把酸奶和蛋黃放在同一個碗裡，混合均勻

3. 將吐司中間用湯匙壓扁

4. 倒入混合好的蛋奶，注意邊上也塗抹

5. 撒上適量芝士碎

6. 空氣炸鍋稍微預熱五分鐘左右，然後放入吐司，180度旋轉炸15分鐘即可



早餐潛在健康風險（按圖了解👇👇👇）

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5. 芝士烤太陽蛋吐司

1. 準備吐司、芝士碎和雞蛋

2. 用湯匙把吐司中間壓出一個坑

3. 在吐司中間打入雞蛋

4. 在吐司周圍撒上芝士碎

5. 先把空氣炸鍋提前預熱五分鐘左右

6. 放入吐司，180度旋轉炸15分鐘即可，如果想要全熟蛋，時間可以再久一點。



6. 無油蒜香吐司

1. 準備吐司、芝士片、蒜末、雞蛋和蔥

2. 將蔥、蒜末和雞蛋混合在一起，拌勻

3. 將吐司中間用湯匙壓扁

4. 在吐司上放上芝士片

5. 刷上混合好的蛋液

6. 空氣炸鍋稍微預熱五分鐘左右，然後放入吐司，180度旋轉炸15分鐘即可。



簡簡單單的吐司早餐，可以開啟美好的一天！不要忘了為自己配上一杯咖啡或果汁，讓你的每個早晨都能充滿活力。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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