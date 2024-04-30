濕疹戒口｜中醫提醒戒絕6類發物1種魚唔食得？推薦1款潤燥糖水

春秋轉季，又是濕疹爆發的時候。當濕疹發作，不但令皮膚痕癢難當，嚴重影響日常作息，萬一抓破了皮膚，還會留下疤痕。中醫解釋外在環境的轉變易令濕疹發作，而在濕疹出現時，有些稱作「發物」的食物並不適合患者進食，以免病情加重。



轉季濕疹易發作原因

為什麼轉季時，濕疹特別容易發作？註冊中醫師羅佩雯博士解釋，因轉季而發作的濕疹大多是因為外在環境的轉變而誘發，「轉季的時候，溫度和濕度會大幅度改變，導致敏感皮膚較易出現反應，從而引發濕疹」。

濕疹發作時，6類「發物」不宜食用。(photo-ac)

濕疹症狀 皮膚變粗變厚現水泡

當濕疹發作時，皮膚會出現紅腫、水泡或者脫皮，患處皮膚會變厚、變粗，患者會感到痕癢難當，連日常生活和作息亦會大受影響。中醫師認為，飲食對濕疹病情會造成影響，故部分稱之為「發物」的食物並不適合在濕疹發作時食用，避免病情加劇。

「發物」是什麼？

所謂「發物」，有些是食物中的激素、蛋白等成分會引起過敏，有些則是刺激性食物，容易誘發身體的炎症，也令傷口難以癒合。屬於「發物」的食物可以分為以下６類：

菌類：蘑菇、冬菇等



海鮮類：無鱗魚，如鰻魚、有殼海鮮，如蝦、蟹、蚌類等



鰻魚是其中一款「無鱗魚」。(photo-ac)

蔬菜類：竹筍、芥菜、南瓜、菠菜、茄子、木耳等



水果類：桃、芒果、荔枝、車厘子、菠蘿等



部分時令水果如芒果都是「發物」。(photo-ac)

肉類：鵝、牛肉、羊肉、鵝蛋、鴨蛋、雞蛋黃等



其他：果仁



必須完全戒絕發物

羅佩雯醫師建議，以上「發物」當濕疹發作時，最好是完全戒食；濕疹沒有發作時，偶爾亦可以進食，惟少食為佳。此外，每人的體質也不一樣，濕疹患者可以細心留意自己的日常飲食，如發現自己對某些食物特別敏感，進食後常常出現濕疹，就不宜進食那些食物。

中醫推薦濕疹人士適用：蘋果雪耳菊花糖水

初夏將至，羅醫師推介一款濕疹人士適用的糖水。

材料：蘋果一個、雪耳12克、菊花9克、北沙參12克、玉竹9克，冰糖適量

做法：將以上材料洗淨，加500毫升水，用慢火煲30至40分鐘，放溫後即可飲用。

功效：清熱潤燥