脂肪肝｜70歲婆婆因1種早餐三高脂肪肝！營養師揭麥皮加1物才健康

很多人都喜歡中式早餐，尤其冬天，早上吃一碗白粥，送一些鹹花生或小菜，開胃美味又暖胃。不過，註冊營養師李杏瑜早前分享，一對70多歲的老夫婦體檢時，太太就發現有「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），更有脂肪肝情況。她細問夫婦的飲食和生活習慣，原來一碗白粥就是病痛的來源之一。



70多歲太太體檢發現三高和脂肪肝。（Photo ac）

註冊營養師李杏瑜（Annie）早前在專頁分享，一對70多歲的老夫婦體檢時，測出有「三高」和脂肪肝。他們三餐都習慣在家吃，午餐和晚餐都各吃一碗飯，少吃肉。看似沒有問題，卻原來他們每天早餐都吃一碗白粥配鹹青菜，而且少運動、少出街。Annie坦言，白粥和少運動都是三高和脂肪肝的因素。

她解釋：「由晚上最後一餐到早上，起碼十個八個鐘，血糖已偏低，然後早餐就來一碗高升糖指數的粥，又缺乏運動，久而久之，當然會影響血糖。」她又提醒，除非是小朋友，或是生病，以成人而言，吃了粥後必須多活動身體。

營養師Annie表示除非是小朋友，或是生病，以成人而言，吃了粥後必須多活動身體。（Photo ac）

健康早餐 最好有隻蛋

長者如想早餐食得較有營養，Annie建議可以煮麥皮，再加一隻雞蛋，「好多人以為食麥皮就夠健康，其實是不夠蛋白質」。

註冊營養師李杏瑜。（受訪者提供）

12種有營早餐食物

美國營養師Franziska Spritzler提出有12種適合做早餐的食物，可以混搭進食，也不需要很長的備餐時間，可以參考看看。（請按下圖）

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健康早餐｜早餐吃垃圾食物不如不吃！營養師推12種早餐食材3隻蛋?

1.雞蛋

2.希臘乳酪

3.咖啡

4.燕麥片

5.奇亞籽

6.莓果

7.堅果

8.綠茶

9.蛋白質奶昔

10.水果

11.亞麻籽

12.茅屋芝士