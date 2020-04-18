【濕疹】蛋黃油會致癌？中醫師推薦薏米粥、片糖水紓緩濕疹

濕疹，實在是近十年最常見的皮膚問題，身邊朋友十個有四、五個都受濕疹所困，小則關節位一、兩個位置痕癢，大則患處遍佈全身，而且更會脫皮，對生活影響極大。不過，也聽說過濕疹未能完全根治，有人短暫改善後又隨時復發，儘管如此，坊間還是有非常多的濕疹偏方，究竟何者有用何者沒用？以下將介紹中醫師推薦的濕疹食譜，但其中有兩個偏方，皮膚科醫生則呼籲大家不要亂試。

坊間的濕疹偏方可多了，隨口數都說得出椰子油、芫荽水等等，去年藝人劉小慧就力推用蛋黃油治濕疹，更拍片示範自製蛋黃油，找來朋友實試成效。最近無綫節目《X偏方：全民拆解II》中就介紹了不同的濕疹偏方，有外敷、內服等等，部分有醫學和科學實證支持。不過部分方法就不獲皮膚科醫生認可，更指有機會致癌！

節目組指出，很多人會以芫荽及蛋黃油作為紓緩濕疹的方法。（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

請按下圖睇皮膚科醫生對芫荽水與蛋黃油的評價：

以上兩種都是很常用的紓緩濕疹方法，但專家卻覺得不太湊效，究竟他們又推薦甚麼方法？話說回來，近年有些人因為濕疹問題棄養寵物，有懷孕媽媽又怕濕疹傳染給腹中胎兒，試勻各種偏方，沒想到皮膚科醫生居然指出，養狗有助減輕BB患濕疹的機會。

請按下圖睇皮膚科醫生對「養狗紓緩濕疹」的建議：

然而，香港有許多房屋都未必允許養寵物，而且為了防濕疹而養狗，對毛小孩也未必公平。如果想用一些人人輕易做到的方法，中醫師建議食療，方法非常簡單，只需煲個簡單的薏米粥便可。

請按下圖睇中醫推薦的薏米粥所需材料、做法和原理：

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最後，另一位註冊中醫師彭明慧則推介另一個外敷的去濕疹偏方，只需用人人家裡都有的片糖便可，做法是先用熱水將片糖煮至溶化，塗抹於患處，不必特別過水。

註冊中醫師彭明慧則推介另一個外敷的去濕疹偏方（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

資料來源：《X偏方：全民拆解II》