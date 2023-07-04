腸道健康｜大便太黏沖唔淨？中醫解構2原因 常吃5款水果易生痔瘡

釋放完大便，回頭一看發現黏在馬桶上，即使沖廁了也未能沖走痕跡，真是無比尷尬。為什麼大便會變黏呢？原來有得解！註冊中醫師古鎧倫表示，大便黏與個人體質，以及最近進食的食物息息相關，更揭示這種情況很多時出現在2種常見飯餐及進食某類食物之後。如果想減少尷尬場面，或者需要忍忍口了！



大便可反映身體狀況。（Photo-AC）

大便黏馬桶 與喝太多水無關

常言道，身體的狀況往往可以從大便的形態中反映。如大便呈粒狀，可能與水分攝取不足有關；如果大便太黏、太軟，不但黏住馬桶，也變得難以清潔，則不是因為喝得太多水分所致，而是與中醫所說的「濕熱」有關。

註冊中醫師古鎧倫指出，大便太黏軟並不是一種疾病，但中醫可以此為據，判別體質。大部分出現大便太黏的人，體質都偏向「脾虛」或「脾胃濕熱」。形成這類體質，亦與個人的飲食習慣大有關係。

進食火鍋、燒烤之後，因為蔬菜進食量太少，飯局過後大便也會變黏。（Photo-AC）

中醫解構：2類飯餐後最易出現黏大便

古醫師續說，如果本身喜歡進食黏膩食物，如朱古力，平日又缺少進食蔬菜、水果，腸道缺少纖維，就很容易排出黏軟的大便。因此，很多時在進食火鍋、燒烤之後，因為蔬菜進食量太少，飯局過後大便就變黏，也變得很難清潔乾淨。

中醫建議飲食改善

如果想改善大便太黏的問題，古醫師建議從飲食方向入手，例如可以食用健脾、去濕的食材，包括淮山、薏米、扁豆、蓮子等等。他亦建議，日常可以補充益生菌，少食甜品和朱古力，大便的狀態自然有所改善。

水果種類多，但部分也不宜多吃，否則大便會變黏。（Photo-AC）

補充纖維 5類水果要避免

此外，也需要多食蔬果，依衛生署建議，成人每日宜吃3份蔬菜（約1.5碗）及2份水果（約為一個中型水果），以補充纖維。不過，古醫師提醒，水果的選項大部分都可以，但部分時令水果出名「濕熱」，則不宜多吃，例如芒果、榴槤、龍眼、荔枝、香蕉等，多吃也會導致大便變黏，也增加患上痔瘡的機會。

中醫爸爸古鎧倫