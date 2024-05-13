蟲草｜氣管敏感隨時咳到變哮喘！蟲草補肺益腎 要認清5大成分

天氣轉變，加上香港人經常出入冷氣地方，容易出現氣管敏感、鼻敏感，尤其是小童、長者及自身免疫力較弱人士，引致頻頻打噴嚏、傷風咳等症狀，有說蟲草對紓緩氣管敏感或鼻敏感有幫助，究竟如何食用才有療效，坊間有不同種類的蟲草保健品，又應如何選擇？



在中醫角度，氣管敏感源於肺、腎之氣不足，要補肺益腎雙管齊下，才能有效改善問題。（資料圖片）

改善氣管敏感及鼻敏感 亂服成藥湯水恐加重病情

氣管敏感有機會是受到外界環境變化，空氣中出現刺激性的過敏原（例如氣溫改變、空氣有塵埃）而出現咳嗽，亦有機會是受到鼻敏感鼻水倒流刺激氣管所引致。

面對氣管敏感、鼻敏感的情況，有些人會自行服用成藥止咳止鼻水，雖然可以短暫紓緩不適，但藥效過去又會反覆咳嗽，難以徹底解決問題根源。有些人或會選用食療，飲用潤肺止咳的湯水，不過止咳湯水也有針對熱底和寒底的體質，亂服不但得不到改善，分分鐘更會令病情惡化，長期咳嗽甚至有機會誘發哮喘，到時就「手尾長」！

冬蟲夏草補肺益腎 紓緩氣管不適

在中醫角度，氣管敏感源於肺、腎之氣不足，要補肺益腎雙管齊下，才能有效改善問題。據《本草綱目》記載，蟲草「性甘、味平」，補而不燥；加上其「歸肺、腎經」，有「補腎固本」、「補肺實衛」的功效，適用於肺虛、腎虛或肺腎兩虛引起的各種病症。由於原條野生冬蟲夏草珍貴，一両約三、四萬元，未必每個人都能負擔長期食用。而且野生蟲草日漸稀少，更恐怕受重金屬等污染，品質成疑。市面出售的多為培植蟲草，或以培植蟲草製作保健品，例如蟲草菌絲體等。雖然培植冬蟲夏草價錢較野生冬蟲夏草便宜得多，價格相差約8倍，成分、功效卻相若。

購買蟲草保健品時，要選擇有高含量5大核心成分的產品，功效才能媲美真野生蟲草（資料圖片）

選蟲草保健品 要有齊5大核心成分

一條條輕飄飄的蟲草，應如何食用？燉湯、煮飯、焗水、磨粉等雖然有很多方法，但處理不好或未夠火候，或會造成浪費，不能完全攝取到它的營養，難怪蟲草保健品成了不少都市人的恩物。不過，坊間出售的種類很多，應該如何選擇？

《中國藥典》提及，稱得上冬蟲夏草的，需含不少於0.01%「腺苷」成分，因此坊間大多數蟲草保健產品都以「腺苷」作為計算蟲草含量的單位，部分甚至標榜一粒等於過百支蟲草。事實上「腺苷」並非蟲草獨有成分，某些產品可能混入蟲草以外的成分所提取的「腺苷」，從而推高含量數字。部分保健品更會加入魚腥草、姬松茸、蟲草花等，變相「溝淡」蟲草比例。所以即使「腺苷」含量再高，也不代表蟲草的含量高。

其實蟲草的營養成分不單止腺苷，還有蟲草素、蟲草酸、蟲草多醣及蟲草蛋白，所以購買蟲草保健品時，要選擇有高含量5大核心成分的產品，功效才能媲美真野生蟲草，真正備有原支蟲草的營養成分！

5大核心成分的功效：



腺苷：有效調節免疫反應，促進免疫細胞增生能力，提升免疫力。有促進心、腦的血液循環作用，消除疲勞



蟲草酸：能暢通氣管，強化呼吸道健康，止咳化痰、平喘，改善人體新陳代謝



蟲草多醣：補肺益氣，強化上呼吸道，改善鼻敏感徵狀，止咳喘、改善呼吸道虛弱，對老年人慢性支氣管炎有顯著功效



蟲草素：抗氧化，抑制細菌，對抗病毒，提升免疫力，近年更有研究指可以改善糖尿病



蟲草蛋白：優質真菌蛋白，保持身體強壯及健康



挑選真材實料的蟲草保健品，切記留意是否含有高含量5大核心成分（腺苷、蟲草素、蟲草酸、蟲草多醣、蟲草蛋白）。如果只有腺苷，或者加入其他非源自冬蟲夏草成分，即反映其蟲草含量不足了。