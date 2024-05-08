肝癌飲食丨70歲男胃口差半年輕5公斤確診肝癌！疑因長期吃1長壽果

台灣一名70歲老翁日前因食慾不佳到醫院就診，被診斷出罹患中期肝癌，竟是因平時愛吃「花生」惹禍，對此，就有醫師表示，花生若未保存好，容易滋生黃麴毒素，導致疾病發生。



肝癌徵兆 皮膚黃、胃口差、半年輕5公斤

根據台灣《早安健康》專欄，台灣肝膽腸胃專科醫師吳文傑指出，曾診治一名70歲的男患者，他在兩周內皮膚泛黃，且半年內瘦了5公斤，胃口變很差，腹部右上邊還有凸凸硬硬的東西，經超聲波檢查發現肝臟上有許多腫瘤，最大的甚至有10公分，屬於中期肝癌。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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肝癌原因 疑長期吃花生

吳文傑表示，老翁自稱不喝酒，也沒有乙肝、丙肝病毒，自體免疫肝炎等問題，而經細問後才得知，原來因老翁經營花生醬工廠數十年，常常會吃花生產品，因此研判這最有可能是導致老翁罹患肝癌的原因。

食物受黃麴毒素污染 可致癌急性中毒

而根據《食藥好文網》報導，台灣食品技師黃育琳指出，黃麴毒素 (aflatoxin) 是一群結構相似的黴菌次級代謝物，主要是由黃麴菌及寄生麴菌所產生，黃麴毒素會抑制DNA及RNA的合成，同時亦能抑制蛋白質的合成，對人類及動物具有高度肝臟毒性、致突變性及致癌性，是目前所知致癌性最強之真菌毒素。

黃育琳進一步指出，歷史上曾發生多起因糧食遭黃麴毒素污染而產生急性中毒死亡的事件，如1970年烏干達有1人因食用遭黃麴毒素污染的樹薯而中毒死亡；1974年印度有397人食用遭黃麴毒素污染的粟米中毒，其中有106人死亡。

黃育琳表示，黃麴菌、寄生麴菌常存在於自然環境中，黴菌的孢子能透過空氣、風力、水流、人和動物等方式來傳播，當環境溫度30～38°C、相對溼度 80% 以上，或穀物飼料水分超過15%以上時，黃麴菌容易大量滋生並產生黃麴毒素。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

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而市售的花生粉、花生糖是台灣最容易發現有黃麴毒素超標的食品，黃育琳表示，很大的因素就是台灣的氣候高溫潮濕，適合黃麴菌生長而導致。

為避免吃下含有黃麴毒素的食物，於購買時可參照以下原則：

1. 購買米、豆、麥、五穀雜糧或其製品時，應優先向信譽佳、衛生管理良好之店家購買。

2. 選擇新鮮、製造日期近、包裝完整、來源成分標示清楚的產品，並從外觀察是否發黴，包裝若有破損或色澤改變，則不可購買。

3. 當產品開封後，建議以乾燥的密封罐存放在低溫、乾燥處，並於有效期限內儘速食用完畢。

4. 若發現食品發霉，千萬別因為可惜而把沒發霉的部份吃掉，外觀雖看不出來，但菌絲早已在食品內生長了，若誤食，後果恐不堪設想。



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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