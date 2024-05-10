Costco買西瓜一開現雪花紋　網友即退貨！內行人揭1原因不建議吃

美式大賣場好市多（Costco）因價格實惠，深受不少台灣人喜愛。



日前有一名女網友上網發文表示，她買了一顆大西瓜，回家後切開驚呼像「雪花」並質疑「有這様的品種？」，引發網友熱議，直呼：「A5和牛瓜」。

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台灣有一名女網友在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她在北投好市多買了一顆大西瓜，回到家後她一刀對半切開這顆瓜，驚呼「雪花？」並用Hashtag的方式寫道「有這様的品種？」原PO透露，看起來就不甜，為了表達心中不滿，還是拿去退貨了。

台灣有一位網友表示，在好市多買了一顆大西瓜，切開呈現「雪花」狀。（Facebook@Costco好市多商品經驗老實說）

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「買西瓜好像在開翡翠原石一樣，一刀甜，一刀嫌」、「開眼界了」、「這個品種真的很特別」、「你運氣好差喔」、「這分明沒熟阿」、「賭瓜失敗了」、「當冬瓜好了」。

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還有不少網友開玩笑回應「霜降雪花牛的紋路嗎？」、「霜降西瓜」、「要是牛肉，這個一定是頂級的油花分明」、「A5和牛瓜，你賺到了」、「這種品種不好買、不好種，雪花瓜」。（編按：有內行網民指，是「下雨多，水傷」之故，會快爛，不宜購買。）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】