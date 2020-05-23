【揀水果貼士】西瓜要拍？蜜瓜睇網紋？日本專家教秘技揀超甜靚瓜

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夏天為大地帶來很多美味水果，揀西瓜、揀蜜瓜，如何鑒別出超甜西瓜與蜜瓜？日本水果達人教路的簡易方法非常實用。

首先教大家揀西瓜，不用拿上手，不用拍、不用聽，有傳西瓜拍起來，聲音似打肚皮，聽見沉厚的咚咚聲便代表西瓜夠甜、夠成熟。可是，有時候敲起來，每個西瓜的聲音相近，憑聽覺似乎不靠譜，用目測留意及對比各個西瓜的顯眼部分更實際。

以下哪個西瓜，你認為較美味、較甜？

哪個西瓜，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，按圖有答案，了解超甜西瓜的鑒別方法︰

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切西瓜，如何確保每份也夠甜？如何輕鬆去核？

按圖有詳解︰

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然後教大家揀蜜瓜，超市中的日本蜜瓜每個索價不菲，動輒賣上幾百元，如何在同一售價中挑出超甜的蜜瓜？利用一個簡易方法，非看網紋或尺寸，同樣地也不用拿上手便可鑒別超甜、柔軟及多汁的蜜瓜。

以下哪個蜜瓜，你認為較美味、較甜？

哪個蜜瓜，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據石部先生講解，分辨甜度高的蜜瓜有一個最主要的重點，按圖有答案，了解蜜瓜的鑒別方法及原因︰

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想重溫日本蔬果專家傳授揀菠菜洋蔥、京蔥、南瓜、番薯番茄、紅蘿蔔生菜、青瓜蓮藕、粟米紅提子、蜜桃香蕉、奇異果士多啤梨、車厘子的秘技，請按各「藍字」連結。

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參考資料︰相葉マナブ

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