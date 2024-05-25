排水管臭味｜家務達人簡單1招快速除臭防堵塞　廁紙筒幫到手？

小蘇打粉（梳打粉）是一種鹼性物質，可以中和酸性物質，並有效去除蠟黃污垢。常在Facebook粉專與Youtube頻道上分享清潔知識的豆豆媽咪，想清理廚房水槽排水孔，可以利用小蘇打混和檸檬酸後，製成塊狀來有效清除難纏的廚房排水孔異味、油脂。



小蘇打方塊 清潔管壁更方便

因此因應排水孔的特性，豆豆媽咪透露，可以改以小蘇打粉變成小蘇打塊的方式，且製作方法簡單，僅要些許水分就能將粉末定型成塊狀，且成分單純是小蘇打，再淋上醋，就能達到清潔作用，也不怕粉末卡在管壁結塊造成阻塞。

廚房排水孔清潔方法（按圖👇👇👇）

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自製小蘇打方塊簡單3步 廁紙筒廢物利用

豆豆媽咪分享，製作小蘇打塊有三步驟，首先準備一個空的衛生紙捲筒，並切成三段，再以保鮮紙包住後，用橡皮筋綁住捲筒另一端，三個捲筒皆以此類推完成。

第二步，拿出小蘇打粉，慢慢加入少量清水並均勻攪拌，直到小蘇打粉捏起來可成塊，又不會立即散掉的狀態，就能停止加水。

第三步，用湯匙將加過水的小蘇打糊依序填入三個捲筒，然後一邊填入一邊按壓，讓小蘇打糊更緊密才不容易散開，最後放置於陽台等通風處晾乾約1、2天就能使用了；倘若家中沒有捲筒，也能以現成的其他造型模具替代。

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最後豆豆媽咪也示範，只要將小蘇打塊放入排水孔加入白醋後，小蘇打塊就會開始起泡清潔孔內，但切記要將白醋直接淋在小蘇打塊的表面，而非排水孔邊緣，才不會讓白醋未能達到作用，就通通流到下水道！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房排水孔飄臭味怎麼辦？達人教1招快速除臭防堵塞，把黑黃汙垢全沖出】

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