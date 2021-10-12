廚房｜雪櫃點挑選？網友分享買錯冰箱經歷　不能讓丈夫一人決定

雪櫃是現代許多家庭必備的家電之一，會自炊的人需要雪櫃儲存食材，而不煮飯的人，也可以用雪櫃來存放零食飲料等等。然而在挑選雪櫃時，也是有一些眉角需要注意。最近日本媒體，就分享了幾則買錯雪櫃而後悔的案例。



根據日本媒體《マネポストWEB》報導，一位60多歲的家庭主婦A女士，家中的雪櫃在使用20年了之後逐漸劣化，因此想換一個新的雪櫃。然而，雖然她交代老公在買雪櫃時一定要先跟她說，但老公最後卻還是逕自跑到家電行買了新雪櫃。

按圖看17款中小型雪櫃冷凍能力及冷卻能力評分（由冷卻能力高至低排列）：

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A女士回憶，當老公買的新雪櫃送來時，她就有不好的預感。這個雪櫃是業務用的尺寸，比舊的還要佔空間不說，雪櫃門的設計也不像一般的單面打開，而是分成左右兩扇門拉開的形式，而且兩邊的門都最多只能開到90度直角，對於小家庭來說，使用上相當的不方便。

另外一位30多歲的B女士也指出，新婚當時雖然買了個新雪櫃，但下手時沒有多留意，直到送來時才發現買的雪櫃有點太高。由於B女士身高僅有148公分，因此常常沒辦法拿放雪櫃最上層的東西，讓她非常困擾。

還有一位40多歲的C女士說，她買到一個蔬果室放在中間高度，而不像一般習慣放在底層的雪櫃，這讓她每次想拿青菜時，常常都會搞錯地方。而且有些雪櫃除了冷藏冷凍之外，還有什麼「急速冷凍」之類的功能，讓她有看沒有懂。最後她認為，比起功能多樣的華麗雪櫃，還是挑選簡單，自己用得習慣的款式是最好的。

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