煮麵貼士｜網吧老闆教煮即食麵！1動作畫龍點睛 網友笑謔那是精華

即食麵人人會煮，但要怎麼煮才會最好吃？坊間有不少說法認為網吧的即食麵特別美味，明明用的都是常見的品牌，但煮出來就是比較好吃，就有網吧老闆拍影片教大家如何煮即食麵，引起不少回響。



「黑色豪門企業」在Tik Tok上傳一段影片，內容是「網咖（網吧）老闆教你怎麼煮泡麵（即食麵）」，首先煮即食麵的水不要太多，剛好蓋過麵體就好，而且即食麵袋子要用剪的，不可以用撕的，因為用撕的麵條會破裂；接著加入調味料包和油包，其中油包倒入後要在水中涮個幾下再拿起來，然後水煮滾後再放入麵條。

「黑色豪門企業」在Tik Tok上傳一段影片，「網咖（網吧）老闆教你怎麼煮泡麵（即食麵）」(Tik Tok截圖)

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麵條放入滾水10秒左右就要先撈起，然後打顆蛋到鍋裡並稍微撥一下水，避免蛋黏在鍋底。煮蛋的時間控制在2分鐘，用中小火煮熟，如果還要加其他的料就可以趁這個時候加入。最後，等蛋煮好再把稍早撈起來的麵放入，就是一碗好吃的網吧即食麵。

貼文引起網友們熱議，「那個醬料包袋子一定要下去涮幾下，那是精華」、「我以為把醬料包拿進去涮只有我會，太好了我不孤單」、「這些都會做，不過在網咖吃泡麵，感覺就是不同」、「現在久久去一次網咖，也不知道玩什麼了，就是想吃碗泡麵」、「我在家也這樣煮，難怪家人說我煮的比較好吃」、「半熟的醬料包畫龍點睛，好吃的秘訣」、「原來就是差在油包的塑化劑」、「其實泡麵好吃的秘訣是地點，在網咖吃就是香」。

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還有在網吧工作過的人分享心得，「料包跟粉包真的要先下去煮，這樣煮出來的湯才會香（目前在網咖上班的我路過）」、「之前做網咖，麵不用撈，蛋要另外用湯匙用來隔開，好吃是因為有加味精」、「之前在網咖工作，泡麵就是全部丟下去喇一喇，沒有那麼搞剛，客人還是吃得津津有味」。

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