炒飯貼士｜炒飯粒粒分明亮澤2大秘訣　豉油點放原來好多人都錯！

炒飯這一道聽起來簡單，做起來卻不簡單的美食，是許多家庭清冰箱的家常菜。不過，為什麼自己在家炒的炒飯，和餐廳吃得差那麼多？就算用了隔夜飯還是很難炒處粒粒分明的感覺呢？



一名網友炒了一鍋粒粒分明、色澤油亮的炒飯，開心的在網路上分享，讓留言區的人敲碗求做法，更有人大讚「厲害欸，的確粒粒分明，超級棒！」

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炒飯食譜丨別只會用隔夜飯！想做好炒飯2技巧是關鍵

一名女網友在Facebook社團「家常菜」上分享自己的炒飯成品，表示到「不是隔夜飯，也不是冷凍飯，電鍋直接煮好，直接拿來炒。炒出了粒粒分明的炒飯，鍋鏟上，沒有飯粒沾黏的痕跡」。有網友就好奇該怎麼做才能讓炒飯不黏糊，原PO表示「先煮白飯，米1：水0.7～0.8，等待白飯煮好，撥鬆白飯，熱鍋煎歐姆蛋，盛盤備用，繼續白飯下鍋炒乾，粒粒分明。醬油（豉油）熗鍋邊，繼續翻炒，然後將歐姆蛋倒入翻炒，再加入其他已經先炒好的配料，翻炒均勻即可」。總結該名網友做炒飯的兩大技巧，第一，煮飯水分不能太多，第二豉油要從鍋邊下。

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豉油炒飯做法丨怎樣才能上色均勻、粒粒分明，什麼時候加豉油才對？

炒炒飯時為了要讓飯上色，不少人會加豉油，但是本就沒炒得粒粒分明的白飯，豉油一拌炒全都糊在一起炒飯直接變得像燉飯。過去也有往右在同個社團上發問，表示自己已經用了隔夜飯，但「加了醬油後之後飯就開始變溼黏，炒出來都沒有粒粒分明。」

該篇文章也引起了許多居家廚神回應：

「醬油不要太快下，要先把飯炒乾、炒得粒粒分明再下醬油」、

「醬油不可以淋在飯上，要沿鍋邊淋，不但醬香四溢，還不會讓飯變溼」。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：炒飯怎麼炒才會粒粒分明？千萬別把醬油直接淋在飯上！內行人教「2秘訣」色澤漂亮不濕黏】

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