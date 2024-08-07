芋頭削皮易過敏！台農糧署教2招削皮不痕癢要用鹽　冇手套一樣掂

芋頭控看這裡！不少民眾喜愛吃芋頭，但是削皮過程卻容易引起過敏導致手癢，對此，台灣農糧署就傳授2招輕鬆解決，另外若不慎觸碰，也可用較高溫水沖洗，或以鹽巴沖洗紓緩。



芋頭營養 高鉀低脂

你喜歡吃芋頭嗎？台灣農糧署在Facebook發文科普，芋頭富含高膳食纖維、鉀且低脂。台灣以台中、苗栗、屏東及花蓮為主要產地，可應用於蒸煮、炒食、燉湯、油炸等多元料理，甜鹹口味各具特色及風味。

芋頭營養、芋頭挑選秘訣（按圖看清👇👇👇）

+ 7

相關文章：芋頭營養｜降膽固醇穩血糖防便秘6功效 免發癢2方法點揀靚芋頭？

芋頭削皮不痕癢方法

兩招準備好，削芋頭不手癢！台灣農糧署指出，生鮮芋頭的球莖因含草酸鈣及影響刺癢感覺的蛋白質，建議處理前先保持芋頭及手部的乾燥，帶上手套（或套住塑膠袋）再行削皮，避免直接接觸芋頭引起過敏。

此外，相關過敏物質在煮熟後便會破壞，因此務必充分烹煮、再行食用。台灣農糧署也提醒，若不慎觸碰，可用較高溫水沖洗，或以鹽巴沖洗紓緩。

相關文章：芋頭營養｜含抗性澱粉有助減肥？看清20款芋頭點心熱量排行免中伏👇👇👇

+ 17

文章曝光後，網友們也不吝分享：

「芋頭一定要乾，濕的比乾的癢，這是天天削芋頭的老闆說的」、

「從小到老，還是最愛吃芋頭，比較不喜歡番薯，但最怕削芋頭。曾帶塑膠手套削，還是稍微有一點癢」、

「一定要戴手套削皮，芋頭控」。



延伸閱讀：

穿無袖被母質疑「為了勾引男生」 網：傳統思想比三葉蟲還老

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」