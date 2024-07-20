買蛋糕要大件或小件？日蛋糕店2周實驗得出意外結果 網民揭原因
撰文：聯合新聞網
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有時想吃一塊蛋糕，走進一家蛋糕店時，你會選擇比較大塊、價格比較高一些的，還是尺寸比較小，不過價格比較便宜的呢？
近來一家日本蛋糕店，就針對這個問題進行實驗，最終測出令店家相當意外的結果。
冷藏蛋糕秘訣（點圖👇👇👇）
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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一家位於京都的甜點店「パティスリーミムラ」，老闆三村彰近來決定做個實驗。他將同樣一款蛋糕，分成「八分之一塊」和「六分之一塊」塊兩種尺寸進行販售。前者售價為380日圓（約港幣19元），後者售價則是470日圓（約港幣24元）。
三村原本以為，「八分之一塊」因為售價比較便宜，現在大家又都勒緊荷包，可能會有更多人買，但實際嘗試兩周的結果，「六分之一塊」的銷量卻明顯勝出。他認為或許是從外觀上來看，大份的蛋糕更有吸引力，而且購買蛋糕的人，常常都是為了慶祝或給自己獎勵，因此寧願選擇較為昂貴，但更能滿足慾望的大份蛋糕。
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網友們也給出意見：
「我覺得買六分之一塊比較划算」、
「如果八分之一塊訂價是350日圓（約港幣17元），我就會選小塊的」
「畢竟不是每天都會吃蛋糕，既然要買當然買大塊的」、
「確實難得吃一次，那當然選大的」、
「大的就是正義」。
也有人仔細計算：
「380x8=3040，但3040÷6=506.67。也就是六分之一塊的蛋糕應為506日圓，能用470日圓買到簡直賺到了」。
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