飲食熱話｜一張「三文治對比圖」感動無數網民　這種愛，你懂嗎？

天下父母心，為人父母，總是希望能給孩子最好的，即使必須犧牲自己的利益，也是在所不惜。



近來有位日本網友，分享的早餐三文治照片，就讓人感受到深厚的母愛，感動了不少人。

三文治對比圖感動無數網友（點圖放大👇👇👇）

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根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本Twitter網友「wacci1225」近來分享兩張早餐方包相片。其中一張是他給兒子吃的，上面有著松鼠、熊熊等小動物的造型，看上去十分可愛。然而另一張網友自己的方包照片，上頭卻是坑坑巴巴，留下四個凹洞。很明顯是為了幫孩子製作可愛方包時，自己吃掉剩下來的部分。

wacci1225表示，兒子原本就喜歡動物，如果在早餐上畫出動物造型，他就會更有食慾。因此平常塗醬時，她就會想辦法畫出動物，但每次做早餐都要畫，畢竟有點麻煩。她無意間在網路上看到這些動物造型的模具，於是立刻買了下來。兒子看到這麼可愛的造型三文治後，果然也非常開心地通通吃光了。

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其他網友見照紛紛表示「為孩子這麼做讓我流淚了」、「這就是愛啊」、「我家也是這樣！完全懂」、「兒子肯定會很高興吧」、「這就是養育孩子，真心感謝父母」、「偉大的母愛」、「盤子造型也很加分」、「真的好可愛」、「了不起的媽媽」、「孩子開心自己也開心，沒有人吃虧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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