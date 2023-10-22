飲食熱話｜父親吃炸蝦只喜歡吃蝦尾？她長大後才發現是無償的愛
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
有時父母對於子女的愛，會以一種比較迂迴的形式呈現。子女在事發當下，或許並不會明白發生什麼事，但隨著閱歷增廣之後，就可能體驗到父母的用意。
近來有位日本網友，就分享了自己和父親之間，一段和吃炸蝦有關的感人往事。
父親吃炸蝦只吃蝦尾？（點圖放大👇👇👇）
+5
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「ontine9neo」近來分享，表示她小時候非常喜歡吃炸蝦。而在和父親一起吃炸蝦時，父親總是會說「我喜歡蝦尾的部分，所以留蝦尾給我就好」，並一邊把炸蝦肉讓給女兒吃。她也總記得父親喜歡吃蝦尾這件事，因此連在吃壽司時，也會把蝦尾交給父親，傻傻地以為父親吃蝦尾吃得很高興。
直到後來長大，她才發現蝦尾容易有細菌繁殖，加熱處理過的還勉強可以，但壽司類的生蝦蝦尾其實完全不能吃。且就算是炸蝦，吃的時候也有讓喉嚨受傷的風險。因此父親說愛吃蝦尾，其實只是因為特別疼女兒，所以找個理由把蝦肉給她吃罷了，讓她覺得非常感動。
【相關食譜】炸蝦食譜｜日本傳統美食簡單5步驟搞掂！辟腥去蝦腸是美味關鍵👇👇👇
+17
其他網友也紛紛表示「把最好吃的部分讓給別人，讓對方能夠開開心心，這份感情真的很棒」、「當爸爸的，只要能看到小孩子開開心心的吃東西就滿足了」、「居然有這麼好的爸媽，都要哭了，我完全沒自信能夠做到」、「我在成為了父親之後，也才體會到這種『無償的愛』」。
飲食熱話｜自製韓國超流行「米漿冰」超簡單！台灣版風味大不同？飲食熱話｜初嚐牛油果味似洋蔥大蒜？網友熱推牛油果8種好味吃法飲食熱話｜童年最愛漢堡軟糖巨型版 網友嚇傻：感覺下巴會脫臼！飲食熱話｜煮30粒水餃結果22粒爛皮走樣！水餃師傅教煮餃5大秘訣飲食熱話｜夜市煎餃賣相總比味道好？網友揭難吃內幕分享好吃攤檔飲食熱話｜什麼醬油戴手套拿？網友：像生化武器！更有3倍增味版!
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」