飲食熱話｜初嚐牛油果味似洋蔥大蒜？網友熱推牛油果8種好味吃法

牛油果具有豐富的營養，是不少民眾喜歡的食物之一。



不過，有台灣網友在PTT上透露，他最近吃了人生第一塊牛油果，卻發現牛油果有一股洋蔥及大蒜的味道，且吃起來油油的，讓他不解直呼「到底是好吃在哪裡？」

牛油果好吃在哪裡？（按圖看清👇👇👇）

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牛油果又油又有洋蔥大蒜味 好吃在哪裡？

原PO表示，他最近嘗試吃了人生第一塊牛油果，不過他剛咬一口，嘴巴裡便有濃濃的洋蔥及大蒜的味道外，口感還油油的。第一次吃牛油果的他受到巨大驚嚇，忍不住發文直呼「這東西到底是什麼？怎麼會有人把它當作食物，到底是好吃在哪裡？」

沾醬油/芥末/麻醬 牛油果8種更好味吃法

貼文一出，便吸引許多內行人分享讓牛油果變好吃的小妙招，「牛油果布甸牛奶超好喝」、「切成生魚片狀，沾醬油、芥末才是真正吃法」、「弄成冰沙還不錯」、「可鹹可甜，網路上很多做法」、「加胡麻醬會比較好入口」、「我都配乳酪加果醬」、「適合搭配沙律」。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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牛油果不能直接吃？贊同難食大有人在

雖然有人贊同原PO，認為牛油果不美味，「無法忍受的味道」、「難以下嚥，還要加一堆調味才能吃」、「可是很營養欸，雖然真的難吃」、「最沒有味道的水果」，不過很多人解釋牛油果本來就很少單吃，「皮蛋你會單吃嗎？要加配料啦」、「牛油果是拿來當油用的，沒有人當主體直接吃的」、「總覺得要搭配東西，味道才會變協調好吃」、「牛油果牛奶、牛油果醬，它是當配料的，誰叫你單吃」。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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牛油果有「森林中的奶油」美稱，因其富含油脂、脂溶性植化素、葉酸等維他命與礦物質，更曾被健力氏世界紀錄認定是最營養的水果。

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