婦急性心肌梗塞因日吃9份蔬果？正確食生果5招1款每天2湯匙已超標

多吃蔬果有益健康，早就是人所共知的養生準則，不過卻有人吃蔬果吃出禍，依足健康指引每天吃「9份」蔬果，結果是患上急性心肌梗塞。原來蔬果都可以是「殺手」！由養生變傷身，重點在於你是否吃錯了。



心肌梗塞原因｜水果惹的禍：40多歲按指引日吃9份蔬果

台灣營養功能醫學名醫劉博仁在節目《小宇宙大爆發》分享了一個個案，一位講究養生的40多歲女士，每天緊跟台灣衛福部指引，吃足「9份」蔬果，結果竟然出現急性心肌梗塞，需要進行植入血管支架手術。劉醫生指，這位女士出事，是因為「吃錯了」，她的「9份」蔬果，全為水果。由於水果含豐富果糖，攝取過量會令三酸甘油脂變高、引發心血管疾病。他強調，「9份」蔬果，應該要盡量多蔬菜、少水果。

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氣喘、心絞痛、心跳不穩都是心肌梗塞的症狀，如出現這情況應求醫。（photo AC）

心肌梗塞症狀

1. 胸痛、胸悶或心絞痛：胸口像有石頭壓着般的壓迫或燒灼感。

2. 氣喘呼吸不順暢：平日走路或上下樓梯都不會喘，突然開始覺得喘。

3. 虛弱、冒冷汗

4. 暈眩、嘔吐

5. 心跳不穩

6. 嚴重或致昏迷



吃蔬果必須是多菜少果，否則養生變傷身。（pixabay）

蔬果每日建議攝取量｜最少2份 1份是多少？

大部分蔬果都是低脂和低熱量，富含各種營養素和預防疾病的物質。近年，大量研究指出，進食足夠的蔬菜和水果能有助預防高血壓、糖尿病、中風、心臟病、某些癌症和肥胖等。世界衞生組織建議，成人每日應進食最少400克蔬果，香港衞生署則建議是最少兩份水果和三份蔬菜（每份約重80克）。但其實無論是「份」還是「克」，對一般人來說也相當抽象，那我們具體應吃多少？應如何選？

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吃一碗沙律菜不能滿足一天的蔬菜攝取量。（Kai Pilger@pexels）

蔬果每日建議攝取量｜吃水果3安全法則

1. 每天2份：1份＝1個拳頭

水果一天只要吃兩個拳頭大小的分量（2份）就足夠。簡單來說，蘋果、橙等一個就是一份；提子等10-13粒為一份，木瓜、火龍果等切粒放碗（標準飯碗）中，約7分滿為一份。

將水果用攪拌機打成果汁是高危攝取方法。（Francesca Hotchin@Unsplash）

2. 切忌打果汁

長者很多時會因為不想咀嚼而將水果打成果汁攝取，這是極危險的做法。因為一杯果汁需要的水果分量很多，很易過量。而且水果被打成汁，纖維會被破壞，會加劇血糖飆升，甚至造成脂肪肝。

3. 選低升糖水果

選擇水果時，應以低升糖為優先考慮，如莓類（士多啤梨、紅桑子、覆盆子、藍莓等）、蘋果、水梨、桔子、奇異果、西柚、番石榴等。如吃的水果升糖指數高（如西瓜、榴槤、荔枝、龍眼），則應相應將份量減少。

一天吃兩湯匙以上的榴槤已經超標。（Najib Zamri@Pixabay）

半條蕉已是一份水果，所以一天不宜吃多於一條。（Steve Buissinne@Pixabay）

4. 蔬菜留意收縮率

蔬菜基本上可多吃無妨，反而要留意吃得是否足夠以及均衡。

80克蔬菜，是指未煮熟的分量，不同種類的蔬菜不但重量體積差異很大，烹煮後的收縮律亦大不同。如收縮率高的生菜，80克（約1碗）煮熟後就只有半碗；收縮率低的西蘭花等，80克（約8分滿碗）煮熟後也有7分滿。所以一天進食3份蔬菜，該至少應有約碗半（高收縮率）至兩碗半（低收縮率）。

低收縮率蔬菜煮熟後體積沒大變化，會更顯飽肚。（Rita- und mit @Pixabay）

5. 色彩要全面

只吃青菜是不足夠的，因為不同顏色的蔬菜功效有不同，如番茄、紅椒等可強化心血管，避免尿道感染；青菜則可護肝排毒、提升代謝；紫色的茄子可增記憶力抗老化；白蘿蔔可提高免疫力、降膽固醇。所以要盡量多吃不同色彩的蔬菜，才有助全面吸收營養。

不同顏色的蔬菜代表含不同營養素，要廣泛攝取。（pixabay）

參考資料：香港衞生署／台灣癌症基金會／營養麵包