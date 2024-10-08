台灣芫荽價格飆升｜餐廳提供自助醬料區任食 食客1舉動店家傷透心

台灣近年來芫荽（香菜）價格飆升，平均一公斤零售價高達420元台幣（約港幣101元），不少商家都將自助醬料區的芫荽移除，平時也鮮少能夠看到芫荽成為佐料。有店家發文爆料，客人在自助醬料區夾滿一碗芫荽，卻沒食用完畢就離開，讓店家感到心痛：「不怕你吃，就怕你浪費」。



一名網友在FB社團「爆料公社」中發文，表示自己在醬料區有提供芫荽，讓大家能夠自行使用，但客人用完餐後卻留下一整碗沒吃完的芫荽，讓他感到很心痛，直呼：「不怕你吃，就怕你浪費，現在菜很貴」。

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貼文曝光後，網友們紛紛留言，認為現在能再見到香菜是難能可貴的事：

「竟然把靈魂丟了…他還是不是人啊」、

「願意提供香菜都是佛心老闆」、

「現在小吃店都不一定有香菜耶，怎麼會有人這麼浪費」、

「夭壽，那香菜至少20元台幣」、

「可以告知店家資訊，根本是佛心店家」。



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不少人也感嘆，店家的好心往往都容易遭到踐踏：

「我們店是火鍋自助吧吃到飽，每天客人浪費的食物算都算不清了」、

「我也是做吃的，這種客人真的不少，裝一堆然後又不用完，不用錢的儘量浪費」、

「免費的都一直用，最後也沒吃，買一個便當，筷子拿四、五雙還要辣菜脯」。



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