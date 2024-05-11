春天養生｜芫荽養肝降血脂增記憶8好處！食100克夠2日維他命A需求

春天適合吃一些「辛甘味」的食物，如麥、棗、豉、花生、蔥、香菜（芫荽）等，有發散效果，能順應季節扶助陽氣升發。其中「芫荽」這食材雖然好惡分明，但芫荽的營養豐富，能降血脂、改善記憶力、抗發炎、抗氧化等，作用絕對不只是食物提味而已。



春溫、夏熱、秋涼、冬寒，自然界的氣候變化會對人體產生各種影響，而從3月立春開始，春季歷經6個節氣，天氣由寒轉暖，萬物萌發，正是適合養生、調理身體的好時節。

台北慈濟醫院中醫部主任吳炫璋指出：「所有生物都會去適應四時氣候的變化，這是正常的規律，而人們若能順應自然變化，適時養生，就能避免或減輕疾病發生。」為此，吳炫璋特別提供3項春季食療養生重點和補氣養生湯的製作方法，讓大家可以在溫差大的春天健康養生，增加身體抵抗力。

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吳炫璋說，春天對應於人體屬肝，肝屬木，有生發之意。而從中醫的角度來說，春季是人體肝氣最暢旺之時，也是調養肝臟的好時機。他認為，春夏養陽，要使肝氣保持正常的生發和調暢，在飲食上，可遵循3個重點：

1. 多吃甘性溫，避酸味、生冷黏滑的食物

春天適合吃一些「辛甘味」的食物，如麥、棗、豉、花生、蔥、芫荽等，有發散效果，能順應季節扶助陽氣升發。而酸味入肝，且具收斂之性，生冷黏滑的食物也有傷害脾胃的可能，所以都不宜於春天食用。

雖然很多人討厭芫荽的特殊氣味，甚至還有「國際討厭芫荽日」，但芫荽的營養豐富，能降血脂、改善記憶力、抗發炎、抗氧化等，作用絕對不只是食物提味而已。

台灣好食課營養師Titan林世航說，每100克芫荽含有1209微克的維他命A（滿足成人每日需求200％），有助於維持黏膜以及眼睛健康。維他命C則有71.9毫克（滿足成人每日72%需求），可幫助身體抗氧化及美白。至於膳食纖維則含有3.2克，有助於促進腸道蠕動，助消化。

芫荽好處：

・降血脂，有益於心血管

・對於神經具保護作用，可改善記憶力

・緩解焦慮、抗憂鬱

・抗發炎及抗氧化，有助於提升保護力



2. 飲食以清淡平和為宜

冬季大家愛吃較多膏梁厚味的食物，少補充維他命，因此到了春天，要多補充新鮮綠色的蔬菜水果，並減少高脂肪食物或辛辣的調味品及烈酒。

3. 養生茶飲避免感冒

俗話說「春天後母面」，春季溫差變化大，所以流感、新冠肺炎等呼吸道疾病患者增多，抵抗力弱的小孩及老人除了注意保暖，也可以煮橘子皮、金桔、蘿蔔、梨子或馬蹄入茶，幫助理氣化痰，清熱潤肺，提高對呼吸道的保護。

吳炫璋指出，「春季養肝」可以自製老少咸宜的補氣養生湯，選用補脾燥濕、扶助正氣的藥物如黃耆、太子參、山藥、茯苓，藉此補氣健脾，一方面增加代謝，一方面去除體內濕邪。此外，也可以加入當歸、枸杞子、紅棗來養血補血，再配合麥門冬養陰化痰。

食材：當歸1錢、枸杞3錢、蜜炙黃耆5錢、太子參3錢、懷山藥2錢、茯苓3錢、生甘草3錢、麥門冬3錢、紅棗10顆、冰糖1茶匙



作法：取3000ml加入當歸、蜜炙黃耆、太子參、懷山藥、茯苓、生甘草和麥門冬煮沸10分鐘，再加入紅棗與枸杞煮5分鐘，關火，放置微溫加入適量冰糖調味即可。其中紅棗與枸杞可以一併食用。



除了食療外，吳炫璋也建議民眾能在春天多從事「緩」的運動，使身心舒暢、活潑，適應春生之氣，包括早起到空氣清新的公園、廣場做運動，舒緩全身筋骨，也可以到郊外踏青，放鬆情緒，消除疲勞。

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