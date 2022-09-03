涼拌菜食譜｜芫荽椒香青瓜拌花生　1招去青瓜澀味如何保持脆花生?

撰文：爆料公社
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Ada huang在facebook廚藝公社發文分享：其實是清雪櫃料理，把我們家雪櫃裡吃不完的青瓜、芫荽一次解決。

結果昨晚老公說太好吃，要我今天再做，結果我又要去買青瓜和芫荽。

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做法：

1. 4根青瓜，先表面搓鹽去澀味，洗去鹽巴。

2. 擦乾青瓜，用菜刀拍碎，切段，放在大碗裡，加入一大匙糖，拌勻醃20～30分鐘。

3. 兩瓣的大蒜和半枝辣椒切末，放在碗裡備用。

如何挽救萎縮的青瓜？（按圖👇👇👇）

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4. 適量（看個人喜好）芫荽也切小段，另外裝著備用。

5. 熱鍋，燒1.5大匙小磨坊金黃蒜油（一般的油也可）。油熱，澆入剛剛的蒜末及辣椒末，再加入各一大匙醬油，醬油膏，烏醋，1小匙花椒油，拌勻備用。

6. 醃好的青瓜有出水，瀝去水份後，將步驟2的調味料及步驟3芫荽直接加入青瓜中拌勻，再加入適量蒜味花生（可先放一部分），放雪櫃醃半天，就可以吃了。

因為花生泡到水份會變軟，有一部分可以等要吃的時候再加進去，會比較脆。夏天就是要吃瓜！

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