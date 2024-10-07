食道癌｜台女星患癌因3飲食習慣！睡前飲1物最傷？現9症狀即就醫

台灣59歲資深女星方文琳日前確診食道癌零期，日前深夜Facebook貼文「今天是術後2個月回診做內視鏡檢查傷口，也確定沒事了才寫出來分享」，文中提及愛吃火鍋，加上睡前1小杯高粱的習慣，以致罹患食道癌，幸好發現得早，屬於零期，經過手術目前沒有大礙，未來只需追蹤。



台灣食道癌好發於年長男性 醫師：與飲食習慣大有關係

台灣衛福部癌症登記報告顯示，2023年共有2064人死於食道癌，在癌症死亡排行榜中，位居第9。進一步分析發現，9成以上食道癌死亡個案為男性，男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50至70歲。

常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

+ 13

相關文章：【食道癌】吞嚥感痛楚、有異物感為早期徵狀 常吃滾燙熱食屬高危

方文琳在臉書透露，今年6月被確診食道癌，當時女兒一度忍不住淚崩，向她宣洩情緒：「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」。

方文琳回想過往的生活習慣，這些年來，習慣在睡前喝一小杯濃度58度的高粱酒，加上平時超愛喝熱湯，「燙到嘴巴破掉都沒關係，但就是傷害了食道。」

👇👇👇

+ 11

相關文章：防癌｜愛吃燒烤高脂飲食易誘發癌症？營養師揭8種容易致癌食物

確實如此，台大醫院胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，食道癌患者可分為「鱗狀細胞癌」、「腺癌」等兩大類，台灣食道癌患者以「於鱗狀細胞癌」居多，這類患者通常是「吃出來的」，情況幾乎與方文琳一樣，例如，喝酒，喝熱湯，以及嚼檳榔、抽煙，食道遭受長時間的損害，引發癌病變。

至於腺癌食道癌，則是長期胃食道逆流症狀所引起，西方國家發生率較高，在台灣比率偏低，估計不到1成。

👇👇👇

+ 6

相關文章：致癌飲食｜6旬婦半年輕8kg確診食道癌醫生揭原因！10壞習慣養出癌

食道癌尚無篩檢工具 若有吞嚥困難應迅速就醫

由於目前防治食道癌，仍無有效篩檢工具，台灣國健署長吳昭軍提醒，民眾應落實健康生活，並遠離風險因子，拒絕煙、酒、檳，及養成規律運動。如出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請及時就醫檢查，把握治療黃金期。並提出3大預防食道癌重點：

1. 平日飲食減少過燙的食物：世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，因為食物燙口，可能達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意溫度是否過燙，儘量待食物稍微溫涼後再食用。

相關文章圖輯：潤喉食物丨換季易敏感咳嗽！潤喉4食物紓緩不適 1款生果滋潤聲帶👇👇👇

+ 4

2.「及」時戒除煙、酒、檳榔，減少含亞硝胺食物：抽煙、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，呼籲有接觸煙、酒、檳習慣的民眾，應儘速戒除，以避免癌症找上門。美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物均可能增加食道癌風險，務必減少食用此類含亞硝胺的食物，可降低罹癌風險。

3. 重視身體症狀，「及」時就醫：食道癌症狀為吞嚥困難、吞嚥時異物感或痛感，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，如有這些症狀時，應「及」時就醫檢查，把握治療黃金期。

延伸閱讀：

「秋燥」成減重大敵？中醫破除飲食5迷思 不復胖有3招

咳嗽就漏尿！改善女性應力性尿失禁 採注射填充術有解

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」