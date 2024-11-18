油鍋起火滅火方式｜《試當真》直播黑白大廚險火燭　加蓋都係錯？

YouTube頻道《試當真》四周年直播《黑白大廚現場版》日前發生一宗小意外，在「以泰式辣醬煮代表『試當真』的菜式」比賽中，泰妹在炸蝦後忘記關火，讓油鍋中的滾油不斷升溫，最終引致着火升至一呎高，忙亂中參賽者Yanny臨危不亂，用鍋蓋滅火，但因火勢太大最後仍需出動滅火筒灌救。而另一位曾拍攝電影《焚城》的Locker竟想倒水撲火，幸好被及時制止，倖免釀成嚴重火災。其實在什麼情況下油鍋會自然起火？用鍋蓋撲火也非絕對正確！



Yanny臨危不亂，用鍋蓋滅火，但因火勢太大最後仍需出動滅火筒灌救。（《試當真》直播黑白大廚YouTube截圖）

由於火勢太猛，鍋蓋或毛氊都不湊效。（《試當真》直播黑白大廚YouTube截圖）

油鍋起火滅火方式｜接電話忘了廚房炸魚 半小時後突起火

日本就曾經有一位家庭主婦在炸魚期間接到朋友來電，竟忘記了鍋中炸魚，一聊就半小時，當油鍋起火時，隨手關火後便蓋上鍋蓋，以為火勢受到控制，誰知鍋蓋突然彈起，熱油再次着火，又不慎把油鍋打翻，最後竟是用傳聞中的沙律醬成功撲火！

炸魚險炸廚房！加蓋濕毛巾滅火無效 救星竟是沙律醬前消防員解謎

油鍋起火滅火方式｜加鍋滅火都錯！鍋蓋飛彈為什麼？

鍋蓋為什麼會飛彈？是由於鍋內本身溫度極高，產生大量水蒸氣，當空氣不斷膨脹而沒有多餘空間時，便會彈飛鑊蓋，滾油再接觸氧氣復燃。

不過，有前消防員指，這其實只屬好彩。雖然沙律醬能令油降溫，道理如加冷油那樣，若能完全覆蓋火種表面，的確有可能滅火，但沙律醬本身沒有滅火的特性，有機會令火勢更嚴重。因此他建議，配備家用滅火筒，才是最佳保障。

自行在家設置滅火筒及滅火氈（資料圖片）

油鍋起火原因｜廚房起火5大陷阱 什麼是正確做法？

廚房暗藏危機，除了油鍋易起火，彰化縣政府官網還提醒大家有哪最容易忽略的起火原因：

1 油鍋溫度過高

一般油炸的最佳溫度是攝氏180度，當到達360度便會自然起火，約燒27分鐘油溫可高達370度，即代表27分鐘會自然起火。這時忌用潑水滅火，因水遇高溫油會四處噴濺，火勢因而擴大，或致更嚴重傷亡。

2 長時間乾燒

若烹煮時過長至水分完全蒸發，鍋內物品便會燒焦起火。

失魂女忘煲水乾燒20分鐘一屋灰險火災 專家解5迷思開蓋淋水超錯!

3. 抽油煙機積垢遇火源

抽油煙機內部及風管長時間使用，會積聚大量油垢，若遇上高溫或火星，有機會引燃起火，故應定期清潔油污。

4. 爐火過大易燃周遭物件

廚房爐火附近或牆身應保持整潔，遠離易燃物，如抹布等都可能因爐火過大被引燃導致火災。

小心烹煮食物時，湯汁或食物溢出，熄滅爐火，漏氣釀意外。(pexels)

5. 湯汁食物溢出熄滅爐火

避免湯汁外溢或風吹熄火，增加爐頭漏氣風險。應使用檢驗合格之氣體爐及鋼瓶，並定檢測，如需維修應避免自行拆換，宜找合格技工處理。