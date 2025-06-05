保鮮紙｜用錯保鮮紙4危害內分泌失調陰莖不大！消委會正確使用5招

保鮮紙塑化劑｜保鮮紙相信是每個廚房必備的東西。吃剩的食物，裹上一層保鮮紙放到雪櫃，已是我們處理剩菜殘羹的習慣。不過，保鮮紙始終由塑膠物料製造，可有想過，若使用不正確會釋出塑化劑、增塑劑等有害物質？對保鮮紙疑慮重重，到底，怎用才是最安全？



選購保鮮紙前，留意標籤所含哪些材質。（資料圖片）

保鮮紙選購｜留意保鮮紙標籤 有沒有這4種材質？

都市人生活繁忙，為求快捷，很多時候會把食物塞進微波爐加熱便直接進食，有些人更會連同附在食物盒上的保鮮紙一同加熱。市面上，常見的保鮮紙材質分為4種，各種均有不同的耐熱程度：

聚乙烯（PE）：耐熱溫度70-90℃

聚氯乙烯（PVC）：耐熱溫度60-80℃

聚偏二氯乙烯（PVDC）：耐熱溫度110℃

聚甲基戊烯（PMP）：耐熱溫度140-160℃



既然保鮮紙能承受熱力，這就代表「用保鮮紙裝熱食」安全？答案：不是！耐熱溫度只可以參考，保鮮紙會不會溶出塑化劑，還是要看實際情況！

保鮮紙｜選保鮮紙忌含2物質防塑化劑 營養師推多吃1類食物助排毒

接觸過多塑化劑不但會直接使小朋友的陰莖長不大，更有可能令女性內分泌失調等問題。（VCG）

保鮮紙安全疑慮1：塑化劑 致女性不孕小孩陰莖不大

台灣毒理學專家招名威就曾在Facebook貼文說，民眾現時常用的保鮮紙多由PVC製造，亦有不少研究提及，PVC保鮮紙在高溫下就會溶出塑化劑。雖然塑化劑的毒性不大，並不至於讓人患癌，但它還是相當危險，過多接觸塑化劑不但會直接使小朋友的陰莖長不大，更有可能令女性內分泌失調、不孕和神經發育遲緩等問題。而早於去年7月，台灣已開始禁止食品包材使用PVC材質。因此，切勿將食物連保鮮紙加熱！不過，招名威也為大眾釋除疑慮，表示除了PVC外，並不是所有塑膠都含有塑化劑。

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保鮮紙安全疑慮2：增塑劑 損健康未列致癌物

除了塑化劑外，另一樣讓大家擔心的是增塑劑。香港市面上的PVC保鮮紙普遍含有增塑劑，當中部分可能會損害人體健康，如DEHP和DEHA。雖然現時國際癌症研究機構，未有將DEHA分類為人體致癌物，不過，市面上的保鮮紙仍有表明沒有增塑劑或含DEHA，以便市民安心使用。

保鮮紙的包裝會附上原料標籤，以作參考。（資料圖片）

雖然香港現時並未有禁忌PVC材質的保鮮紙，但大眾如果擔心，可在購買保鮮紙時，檢視其標籤成份，以作考慮。那麼，要怎樣安全地使用的保鮮紙？消委會有以下4個小貼士供大家參考。

消委會建議｜正確使用保鮮紙貼士

１切勿用於焗爐：不論普通保鮮紙或微波爐適用的保鮮紙，都不應用於明火或有微波爐模式的焗爐，否則爐具發熱線所產生的高熱，有可能將保鮮紙熱溶，增加污染食物的風險。

2 避免直接接觸食物：保鮮紙中或會加入不同的添加物，如長時間接觸食物，添加物可能會被食物吸收。因此，應避免用保鮮紙直接包裹或接觸食物，尤其高脂肪食物。使用前也應先把食物降溫。

3 不宜用作微波爐翻熱：如保鮮紙沒註明適用於微波爐或可承受的耐熱溫度，則不宜作微波爐翻熱用途。

4 加熱時間忌過長：即使用微波爐適用的保鮮紙，於微波爐加熱的時間亦不宜過長，以免食物變乾或硬化。

5 保鮮紙與食物保持距離：使用微波爐適用的保鮮紙加熱時，食物不宜過滿，或應用較深的器皿，讓保鮮紙與食物保持一定距離。

消委會曾對保鮮紙進行檢測，當中有7款獲4.5星星或以上評分。保鮮紙｜選保鮮紙忌含2物質防塑化劑 營養師推多吃1類食物助排毒