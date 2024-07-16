食油變質3特徵現1情況即刻要掉！正確存放7招+消委會安全食油名單

香港出現「搶油」潮？一宗內地運油車被揭運完化工油，運食用油混運事件，令大眾對內地油的食安存疑，熱議來港搶油，致北區部分超市出現拖喼買油情況。究竟如何辨別食油變質？開封的食油應該如何存放？消委會曾對香港食油進行檢測，較安全的食油有哪些？



食油儲存不當生致癌物

食油安全問題，除了化工油、食用油混運，日常不正確儲存食油都會令油品氧化變質，據食油與健康關注委員會資料顯示，氧化油，或食油反覆加熱變質，均容易產生自由基等有害的致癌物質，對健康不利。

化工油、食用油混運被揭一事，令內地掀熱議，來港「搶油」！（資料圖片）

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存放食油7大貼士：

1 食油開封3個月內用完

食油一經開啟使用，需於2-3個月內使用，而非包裝顯示的賞味期限。因大部分不含抗氧化劑，開啟後便會不斷接觸空氣，令油氧化。

2 放置陰涼處

食油應避免陽光照射或接觸高溫的地方，例如窗邊或爐旁。防止加促酸敗或氧化。

3 存放雪櫃

用油慢的可將油存放於雪櫃內，可保存更久。但花生及橄欖油等可能會變濛，但不會影嚮風味及品質，放置室溫後便會變回液態。

4 油壼不透光

如少用油的應買小包裝，或把它分裝在油壺，油壼宜選擇不透光，並每隔兩三個月定期清洗。

5 密封儲存

宜選有蓋的油樽，密封儲存，用油後應立即加蓋，減少氧化。

6 用過的油忌放回瓶內

用過的油不可倒回該瓶內，加熱過的油也不可久存，因食物中的調味料、水分、蛋白質等已混和在油內，會令油變質，萬年油會增糖尿病、心臟病及增加患癌的機會。

7 新舊油勿同放

舊油也不應和新油一起儲存。因開封後即使未使用過，也會不斷接觸空氣，令油氧化。若與新油同放，會令新油加促氧化變質。

烹調時若看見食油出現泡泡和黏鍋邊情況，即代表代表已經變質，不能食用。（envato）

食油與健康關注委員會建議，若油開封很久了可把油倒在乾淨無味的碗內聞一聞，無異味、腥味的話是可以食用的，不過還是建議盡快食用完畢。獅球嘜facebook專頁亦提供了如何判斷食油已經變質。

判斷食油變質3大重點

1. 聞味道

油脂同空氣接觸，會容易變質及產生難聞氣味，俗稱「油饐味」。

2. 觀察黏稠度

當油脂氧化、變質時，油的黏稠度也會增加，變得凝固、不易流動。正因如此，廚房油垢通常黏性特別高，難以清理。

3. 觀察食油表面有無起泡：

當烹飪時，特別是油炸，發現油的表面開始起泡且黏附鑊邊，就代表油的品質已經劣化，不能夠再使用了。

烹調時若發現油的表面起泡且黏附鑊邊，便代表已變質不能食用了。(資料圖片)

消委會曾檢測市售常見的60款食油，發現42款檢出污染物氯丙二醇，46款檢出基因致癌物環氧丙醇。環氧丙醇（glycidol）是一種污染物，它會和油脂內的脂肪酸發生反應形成酯類，其以縮水甘油酯的形式存在。世界衛生組織癌症研究國際組織評為「很可能令人類患癌」的物質，長期過量食用可損腎功能和影響雄性生殖系統。

10款相對安全食油

是次檢測報告中有10款食油未驗出或只含最微量塑化劑、致癌物及有害物，獲消委會總評分評為滿分（5/5），當中有常見的品牌可安心食用。（請按下圖）

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按圖看消委會5大用食油安全貼士：

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參考資料：消委會、食油與健康關注委員會