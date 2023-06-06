抗壓食物｜英營養專家推10種食物排名吃掉不快情緒　第10改善失眠

香港人一向工作壓力大，睡眠不足，加上近日負面新聞太多，不安、焦慮的感覺縈繞、揮之不去？要保持樂觀、正能量，卻偏偏開心不起來。或者看看以下食物能否透過科學的方法，令你吃掉不快情緒？



香港人生活壓力大，有沒有一個按鈕一按就將壓力通通飛走？，(Istock)

英國最佳營養學會（Institute Of Optimum Nutrition）專家Ｍelinda Amato選出10種會令人開心的食物，根據它的功效而給予開心指數，聲稱當中所含的成分會令人感到愉快和舒暢，然而某些食物雖然會帶給你好心情，卻是致肥元兇，因此，根據容易致肥的程度，提供多項邪惡指數給大家參考，愛美的女士們要小心！

第1位：黑朱古力 快速充電快速流失

開心指數：5/5

邪惡指數：4/5

製成朱古力的可可豆中含有N醯基膽胺，可刺激大腦分泌安多酚。安多酚是一種天然物質，它具有止痛作用，令人產生興奮的感覺，所以黑朱古力又比牛奶朱古力更令人愉快。同時，朱古力因為含有高糖分和高卡路里、有助令人快速充電，但同時活力亦會流失得較快。

朱古力可為你快速充電，開心起來。（視覺中國）

第2位：雪榚 維他命A抗氧助抗壓

開心指數：4/5

邪惡指數：5/5

雪榚含有牛奶當中的維他命B12、核黃素、鈣、蛋白質及維他命A，維他命A具抗氧化功能，有助抗壓。而當中的脂肪及糖成分較高，故不太建議常吃。其實可以考慮其他較低脂的代替品，例如：高鈣低脂乳酪。

雪榚含有牛奶當中的維他命B12、核黃素、鈣、蛋白質及維他命A，維他命A具抗氧化功能，有助抗壓。（視覺中國）

第3位：士多啤梨 花青素改善心情

開心指數：4/5

邪惡指數：2/5

士多啤梨含豐富的維他命C，有助製造安多酚，同時含有鉀及抗氧化作用。而紅色的士多啤梨含有花青素的成分，能改善心情。

（視覺中國）

第4位：提子 紅黑提同具安多酚成分

開心指數：4/5

邪惡指數：2/5

提子含有豐富維他命Ｃ，有助產生安多酚，令人放鬆心情。紅提及黑提同時含有多酚的成分，抗氧化作用高，同時保護心臟及預防癌症。

提子含有豐富維他命Ｃ，有助產生安多酚，令人放鬆心情。（視覺中國）

第5位：橙 維他命C助產安多酚

開心指數：4/5

邪惡指數：2/5

橙當中的維他命C成分，可有效幫助產生安多酚，同時含有維他命B、黃酮類化合物及高抗氧化成分，有助減壓。

橙當中的維他命C成分，可有效幫助產生安多酚同時含有維他命B、黃酮類化合物及高抗氧化成分。（視覺中國）

第6位：意粉 碳水化合物提供正能量

開心指數：3/5

邪惡指數：3/5

意粉含有高蛋白質同時低脂肪，並有複合碳水化合物，為身體提供能量，而能量流失得較慢。蛋白質當中含有色氨酸和L-苯丙氨酸兩種氨基酸，有助製造安多酚，因此食物中如缺少碳水化合物成分，會令人較為抑鬱。

意粉高蛋白質、低脂肪，並有複合碳水化合物，為身體提供能量。（視覺中國）

第7位：全麥麵包 硒能振奮情緒

開心指數：3/5

邪惡指數：3/5

全麥麵包含有硒，能振奮情緒，並具豐富纖維及鈣，容易有飽腹感，加上吃新鮮出爐熱辣辣的麵包會令人感覺溫暖舒暢。

全麥麵包中的硒能振奮情緒。（視覺中國）

第8位：堅果類 巴西果仁含硒最高

開心指數：3/5

邪惡指數：3/5

堅果含豐富維他命B、蛋白質及硒。研究顯示硒對人體情緒有正面影響。當中巴西堅果（Brazil nuts）是當今已知含有機硒素最高的堅果，每100克含1917微克硒。但小心每天硒攝入量最好不要超過400微克。堅果類雖然含高脂肪，高卡路里，但因為是不飽和脂肪，所以不含膽固醇，是一種好的脂肪，對素食者來說是一種有用的蛋白質。

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第9位：香蕉 澱粉質助提高情緒

開心指數：3/5

邪惡指數：2/5

香蕉含有鉀，是人體必須的礦物質營養素，幫助人體維持神經系統工作。當中的果糖很快地被人體吸收，而香蕉中的澱粉質有助人體維持好情緒。是天然又健康的餐前小吃，同時含抗生素成分，幫助預防胃部過酸。

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第10位：芝麻 色胺酸改善失眠

開心指數：3/5

邪惡指數：3/5

芝麻含高蛋白質、維他命E、鈣質、鎂、鐵質等，而且含不飽和脂肪，不含膽固醇。美國《時代》雜誌推薦10大健康食品中，芝麻名列第4名。芝麻當中的維他命B6，可幫助消除疲勞，提高抗壓性。當中含有的色胺酸，有助安撫情緒，紓緩壓力，改善睡眠質素。

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資料來源：Dailymail