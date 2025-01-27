止咳方法｜蜂蜜蘿蔔水化痰止咳治癒9成？中醫指蘿蔔破氣1種咳忌試

天氣寒冷乾燥，身體易出毛病。尤其在流感高峰期，即使病癒後，咳嗽仍難以斷尾，甚至出現夜咳影響睡眠質素。有網民表示嘗試日本偏方「蜂蜜蘿蔔水」來止咳，實測有沒有舒緩咳嗽的功效。有網友留言大力推薦這款偏方，甚至表示醫好夜咳，到底功效是否這樣神奇？



咳嗽難「斷尾」，除了服藥，不少人都會嘗試各種方法或偏方止咳。 (photoAC)

止咳方法｜偏方蜂蜜蘿蔔水 化痰止咳美顏防風寒？

很多人都指咳嗽很難「斷尾」，晚上喉嚨不適和咳嗽，更會影響睡眠，令人精神不足，恢復健康的路又變得更漫長。有傳日本有一個止咳偏方，網友實測後認為有效用，也有其他網民紛紛表示曾經嘗試，並治好夜咳。

止咳偏方｜洋蔥水/羅漢果茶7款止咳偏方 中醫拆解成效哪些人適宜

有傳這個偏方起源自日本的江戶時代，只要有蜂蜜和蘿蔔就能製作，除了止咳，還有防風寒、養顏美容的功效。

蜂蜜蘿蔔水有傳起源於日本江戶時代。 (photoAC)

止咳方法｜蜂蜜蘿蔔水做法

１ 將白蘿蔔去皮，切粒。

２ 將白蘿蔔粒放入玻璃器皿，再加入蜂蜜，大約蓋過蘿蔔的一半。

３ 在常溫或雪櫃放置一晚，待白蘿蔔出水變為糖漿即成。

４ 把白蘿蔔蜂蜜水混合溫水，或加入熱茶之中飲用。

白蘿蔔｜平民人參鮮甜助防癌揀粗/幼？簡單1動作去苦澀免煲免加料

蜂蜜蘿蔔水止咳｜網民大讚功效神奇 化痰止咳治癒9成

不少網民在Threads上分享，因為久咳難癒，於是嘗試偏方，結果咳嗽減少了9成，痰也幾乎消失。也有網友分享，把蘿蔔切絲或刨蓉會更易出水。不過由於白蘿蔔是生的，並不建議生吃，只取用蜂蜜水就可以。

蜂蜜好處｜護心通秘5好處4類人慎服！中醫推4款蜜糖水止咳治眼乾

網友亦貼心提醒，選用偏方時，宜先了解自己的體質，或向註冊中醫師求診，了解體質是否適合。

蜂蜜蘿蔔水止咳｜中醫：針對乾咳有效

對於白蘿蔔蜂蜜水的功效，註冊中醫師郭莹莹剖析：「白蘿蔔破氣消食，僅對某類痰有用；蜜糖滋陰，僅對於乾咳有用。」

此偏方亦曾在電視節目《X偏方：全民解拆II》中分享，節目中的中醫師黃景昕說：「白蘿蔔和蜂蜜的組合是參考了日本人的做法，他們遇上初起感冒咳嗽，會用大根漬物泡水來防病。」她又解釋，白蘿蔔是行氣理氣的中藥，而破氣是指令氣機運行得更快，當一個人氣機沒出現問題，要運行加快是沒問題的，但如果本身氣弱，則可能會覺得身體不適。