揀白蘿蔔貼士｜網民驚見黑心白蘿蔔！專家揭2原因 小心4異常狀態

白蘿蔔是常見的食材，一年四季也會食到，以致令人忘記了白蘿蔔是冬天的當造食材。近日，有網民分享購入了一條白蘿蔔，切開後驚見蘿蔔心已發黑，有人勸喻她把蘿蔔扔掉。究竟黑心蘿蔔可以食用嗎？食用後又會有什麼後果？



白蘿蔔變黑心 網友勸勿吃

白蘿蔔可以做出多款家常料理，又能吸收湯汁的味道，是很多人都喜歡的食材之一。早前，有網民在Facebook群組「手作廚房料理&美食趣」中分享，買了一條白蘿蔔打算做菜，切開發現蘿蔔內心已發黑，表示是第一次遇到這種情況。網友紛紛勸喻樓主不要食用，質疑蘿蔔已變壞。

網民表示買了黑心蘿蔔回家。(Facebook群組「手作廚房料理&美食趣」圖片)

白蘿蔔現藍黑斑或條紋 宜盡快丟掉

台灣農糧署曾分享「白蘿蔔安心嚐味指南」，提醒白蘿蔔的切面一旦出現藍黑斑或條紋，多數由2個原因引起，保險起見須盡快丟掉，不可食用。

白蘿蔔常見4種異常狀態，部分會影響味道和口感。（Photo-ac）

台灣農糧署曾分享白蘿蔔的外表有4種異常情況，部分會影響口感。

白蘿蔔4種異常情況

1. 皮裂

即白蘿蔔的表皮出現小裂縫，主要是由於白蘿蔔在成熟期時，土壤水分的變化太大而導致。如果裂口乾燥並沒有腐爛，用削皮器刮走表皮和裂縫，即可食用。

2. 味苦

如白蘿蔔食用時出現苦味，原來是因為生長期時遭遇逆境，不過食用是不影響健康。

3. 蓬心

即蘿蔔的切面出現空洞，原因大多是因為過熟，太遲收割而導致。如果蘿蔔的切面沒有變質、變黑的話，仍可以食用。

4. 腹黑

切開蘿蔔時發現有黑色或藍色斑紋或條紋，可能是蘿蔔在生長時缺乏營養，或是感染了黑腐病菌絲，不宜食用。

台灣農糧署提醒大家，白蘿蔔若出現以上4情況原因及該不該吃。(台灣農糧署Facebook圖片）

白蘿蔔染黑腐病菌症狀

根據香港漁農自然護理署的資料，黑腐病是一種細菌性病害，病菌一般在種子、病殘體及土壤中，透過昆蟲、降雨及灌水傳播，從蔬菜的傷口、裂口及水孔侵染。在溫暖潮濕的環境及低窪地區種植，很容易導致蘿蔔受到感染。發病初期，白蘿蔔的葉片會呈現「V」形或不規則形水漬病斑，蘿蔔根塊亦會變成褐色。嚴重時，整片葉片會佈滿病斑，根塊內部的維管束會木質化、變黑及腐爛。最後，蘿蔔根塊會形成中空及發出惡臭，不適宜食用。

白蘿蔔挑選秘訣

台灣農糧署分享，如果想挑選好吃的白蘿蔔，可記住3個口訣：「皮白又帶葉，光滑不過裂，沉重夠清脆」。

白蘿蔔符合以上條件，就代表夠新鮮、水分充足，而且已熟透才收割，味道自然最好吃！

吃不完的白蘿蔔存放有妙招。(Photo-ac)

白蘿蔔存放妙招

假如買了白蘿蔔，但在一餐吃不完，亦有方法可以保存，甚至可持續保鮮一個月以上。日本白蘿蔔農家泉水淑子曾分享一個冷藏方法。

白蘿蔔存放步驟1：切掉白蘿蔔頭上的長葉。

白蘿蔔存放步驟2：削掉全部白蘿蔔外皮。

白蘿蔔存放步驟3：將白蘿蔔切段，放入保鮮袋。

白蘿蔔存放步驟4：排掉袋內空氣並封好，放入雪櫃蔬果室冷藏保存完成。

下次用白蘿蔔時，取出需要的分量，其他未用的繼續冷藏保存。不過，請緊記白蘿蔔只適宜冷藏而非急凍（冷凍），如果放錯了急凍格，下次取出白蘿蔔時，會發現肉質變黏，口感就變得不好吃了。