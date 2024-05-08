西蘭花清洗｜切開西蘭花爬滿蟲超嘔心！專家1招徹底清洗 免梳打粉

西蘭花很易藏有菜蟲，因此清洗時需要更多技巧。近日，有網民在Facebook群組分享，切開西蘭花後發現很多黑色的小蟲，十分驚人。有網友指出那些是蚜蟲，對人體無害。不過，如果想把西蘭花清洗得更乾淨，就需要多些技巧和「法寶」了。



（FB「香港滅蟲關注組」群組圖片）

有網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」中分享，在浸洗西蘭花的過程中發現了許多黑色小蟲和蟲卵，直言「超級噁心」。

蚜蟲最愛棲身蔬果 排泄物會滋生霉菌

蚜蟲，幾乎能棲身於所有蔬果之中，每年3月至11月出沒，不論是蔬菜的新芽、菜葉、花或是果實都是牠們的攻擊對象。牠們的身型細小，只有2毫米左右，身體的顏色多元，除了黑色之外，亦有紅、黃、綠等色彩。

蚜蟲會吸食植物的養分，阻礙植物健康生長，其排泌物更會滋生霉菌，令植物的莖、葉、果實發黑。假如蔬菜之中藏有蚜蟲，即使把蔬菜徹底煮熟，蚜蟲死後仍可能繼續藏身其中。

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西蘭花清洗方法

想徹底洗乾淨西蘭花，網民有不少意見，例如「把西蘭花放入保鮮袋，用淡鹽水浸，再用力搖動，蚜蟲就會出來」、「加小小醋，見過一針針綠色小蟲走出來」、「落鹽加梳打粉一齊浸」，又指「煮之前灼一次」較為安心。

西蘭花的花蕾密度高，一旦塵埃或昆蟲走了進去，就很難出來，十分難清洗乾淨。（photo-ac）

日本蔬菜專家教洗西蘭花

日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 其中一集，曾請來蔬菜專家岡本光生講解如何清洗西蘭花。

西蘭花的結構是向上綻放的，上面位置有很多塵埃或昆蟲都很易走進嫩芽，西蘭花的花蕾密度很高，一旦塵埃或昆蟲走了進去，就很難出來。坊間多種清洗西蘭花的方法之中，他選擇浸洗法和搖晃。

1. 先把西蘭花切成一口大小，把水注入大膠袋內，放入西蘭花。



2. 閒置20分鐘。這樣做能使西蘭花的花蕾打開，塵埃等都會比較容易走出來。



3. 不斷搖晃膠袋約1分鐘後，把塵埃和昆蟲都搖出來，西蘭花便乾淨多了。



西蘭花中的塵埃和昆蟲都搖出來了！(《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 截圖）

蔬菜統營處亦建議，可以用稀鹽水洗菜，較易除去菜蟲。不過，其建議先洗後切，以免流失營養成分，浸洗蔬菜亦不宜太久，以保存營養及維他命。