白醋功效｜洗微波爐/除焦燶/辟肉羶　白醋15種妙用脆炸豆腐都靠佢

白醋，真是一個偉大發明，其功用早已超出了調味的範圍了！除污、殺菌、辟味等，幾茶匙白醋就搞得定！單是在廚房範圍裡，有了白醋你就能輕鬆處理許多事情，真的要向白醋說聲多謝！以下就會介紹15個白醋的用途，去魚腥、洗內臟、除異味、清潔廚具……一支白醋已可包辦，簡直是天然的清潔劑，實在太神奇。



白醋是什麼？

白醋由蒸餾過的酒發酵而成，坊間買到的食用白醋已經過稀釋，醋酸約為5%。白醋跟大部分醋一樣，酸味偏強，顏色透明是一大優點，即使用來處理食材，都不會影響色澤。以下將會分三方面介紹白醋的用途，分別是：（1）清潔廚具、（2）提升食材口感，以及（3）清洗動物內臟等。

白醋功效：去除廚具異味及清潔廚具

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1. 微波爐辟味

有時在微波爐翻熱完食物後，總留下揮之不去的腥味、異味。

做法：只需用一個耐熱的小碗盛半碗白醋，加熱約3至5分鐘，並放置到白醋回復至室溫為止，再用濕布抹淨微波爐，即可去除異味。



2. 除去砧板異味

木砧板和菜刀等經常用來處理不同食材，自然會吸附了生肉等異味。

做法：醋和水以1:10的比例浸住砧板與菜刀約10分鐘，再用清水沖洗，可去除其味。



3. 去除廚具焦燶

煮食有時會不慎煲燶或燶底，黑色的焦燶部分難以脫落。

做法：鍋中加半碗白醋，開火煮滾後再閒置5至10分鐘，你便會發現黑色部分比之前容易脫落得多，沖兩沖即變乾淨。



白醋功效：為食材辟味、防止變質提升口感

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4. 洗蝦仁

蝦仁有時候會有雪藏味、洗蝦時水變得混濁，肉質也可能比較霉。

做法：1碗清水稀釋1茶匙白醋，浸洗剝殼蝦仁後反覆沖洗，直至醋味完全被洗走。此做法能保留蝦的蛋白質，同時使蝦肉更爽口。



5. 去魚腥防黐底

魚的魚腥味，有時候真的讓人很難受，即使肉質再嫩滑，也影響胃口。

做法：煮魚前把稀釋了的白醋塗在魚上，再沖洗至無醋味後便可成功去除魚腥味。此外，若你把整條魚拿去煎或烤，可沾點白醋於魚身上，不僅能去腥，也能防止烤魚黐底，更能令魚味添香。



6. 炸出脆口豆腐

豆腐雖然嫩滑，但同時也很軟滑，容易在煮的過程中散掉。

做法：豆腐在蘸粉炸之前，先在加入白醋的水中泡10分鐘，之後用廚房紙輕輕印乾水分，不必沖洗。炸一次後先將豆腐盛起，回鑊再以大火炸1分鐘，豆腐便會外脆內軟。



7. 薯仔爽口脆身

做法：不論炒薯或焗薯時，都要用水浸住薯仔，並輕輕擦走薯仔上的澱粉質。在炒薯仔過程中，可加丁點白醋和鹽開成的水，使薯仔更爽口脆身。



8. 浸軟海帶

海帶較硬身，要煮腍並不容易，但原來白醋有助它變軟。

做法：先用水浸住海帶約6至8小時，用熱水煮海帶時加入1茶匙白醋，能使它變軟。



9. 防止蓮藕變黑

蓮藕中的多酚類物質接觸空氣後會氧化，使它容易變黑。

做法：要避免這個情況，可準備以冰水稀釋好的白醋，浸住蓮藕片，阻止它變色。



10. 幫雞蛋塑形

做法：外國人煮水波蛋時會加入白醋，它有助蛋白凝固及成形。此外，打蛋時加丁點醋也能使蛋花的形態更好看，呈薄片狀，不會結塊。



11. 使牛肉更軟熟

牛肉腍與韌，取決於牛肉中結締組織的含量，它由膠原蛋白組成，使肌肉變得堅韌。這種膠原蛋白一旦遇到酸性環境，即會加速分解成可溶性及柔軟的「明膠」。

做法：煮牛肉時加入適量白醋，會使牛肉更快變腍。



白醋功效：清洗食材內臟

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12. 去豬肺羶味

洗豬肺並不易，先要將它的喉管口接駁在水喉，灌水進豬肺裡使它脹起，再拍打至出血水，並持續灌水及沖出污水等。儘管重複以上步驟能使豬肺葉變白，不過豬肺仍有羶味，需要辟走。

做法：做完上述步驟後，煲一大煲滾水，放入豬肺、薑和2湯匙白醋，汆水3分鐘後再洗淨豬肺，即可去除羶味。



13. 去除豬膶血水

豬膶很易出血水，一切片後便不停滲血。

做法：建議用一碗水浸住已切好的豬膶，加2茶匙白醋醃大約10分鐘，其間可不時用手攪動。洗淨後瀝乾水分，即可逼出豬膶中的血水，並使豬膶停止滲血。



14. 洗豬肚

豬肚內很多污垢，難以洗淨。

做法：用白醋混合粗鹽來搓洗豬肚，並以清水沖洗，重複多幾次才能除走肚內污垢，之後再煲一鍋水汆水5分鐘，豬肚會變乾淨。



15. 洗豬腸異味

做法：先將豬腸口套在水喉，開水灌進大腸裡幾分鐘，再拿去氽水。重複以上步驟兩次後仍不夠，需要再煲滾1鍋水，放入大腸跟2茶匙白醋，小火煲1小時再用水洗淨，如此才可去除豬腸異味。

