【廚房清潔】網紅主婦公開4大清潔秘技　食品冷藏時間表懶人必睇

說到家中清理起來最困難的地方，一定是使用率最高的廚房。滿桌的水漬、頑固的油污、撲鼻的異味，每次清理廚房就像是過了一個世紀那麼長。廚房真的就這麼難清理嗎？不難，只是你沒有用對辦法。今天日美醬要給大家介紹韓國網紅主婦hami的廚房清潔法，教你用幾個小妙招保持廚房整潔。

保持廚房整潔的小妙招（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

以上的幾個小妙招，看似一步一步要耗費很多時間。實際上hami只用了十多分鐘煲水的時間，就把以上的事情全部完成。

用零碎的時間做清潔，這就是保持廚房整潔的秘訣，並且hami說很享受清潔廚房的時間：「洗碗是一個治癒瞬間，自己的煩心事順着水流就被沖走了。」

減少使用一次性物品

hami特別提倡減少一次性物品的使用，這也是保持廚房清潔的一種方法。相信大家一定有這種感受，超市或者購物帶回來的購物袋，越積越多總是亂糟糟的。廚房每天產出的垃圾大部分，也都是各種包裝袋。所以hami建議，去超市以及逛街自帶帆布袋。

甚至是出去買飯，都自帶一個飯盒。因為外賣的打包盒，也屬於一次性垃圾。平時養成好的習慣，就可以節省很多的時間。晚飯也可以提前準備上，等到孩子和老公回家做飯就不用那麼匆忙。

晚飯後再做一杯綠色奶昔，放在玻璃瓶裏冷藏，健康又環保~

hami特別提倡減少一次性物品的使用，這也是保持廚房清潔的一種方法。（하미마미Hamimommy YouTube影片截圖）

除了以上的幾個廚房小妙招，日美醬還給大家整理了一份雪櫃收納的秘訣。滿滿乾貨一起來看看吧！

雪櫃收納秘訣：食品冷藏時間表（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 25 + 24 + 23

雪櫃千萬不要放得太滿，不然冷氣無法循環。冷藏功能僅限於局部，這樣食物即使放進了雪櫃也會放壞。

善用收納盒將東西分門別類，方便省事又充分利用空間。既一目了然，取用的時候也更為方便，收納容器的使用可將雪櫃擴容30%-50%。味道重的食物，先用保鮮袋密封好再放進雪櫃，這樣可將雪櫃擴容15%左右。在食物上貼好對應的標籤，寫上購買時間。這樣可以及時吃掉那些快要過期的食物。

廚房是家中最充滿油煙火氣的地方，保持廚房的清潔，懂得雪櫃的收納，幸福指數一定upup~日子並不只有柴米油鹽醬醋茶的枯燥，當你用心生活，一定會變得有滋有味~

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】