藍莓功效｜降血壓通宿便助防癌6好處　天天吃藍莓減心血管病20%！

藍莓功效，你知道的只是改善視力？一項研究發現，一個月內每天吃200克的藍莓可以提升血管的功能，並有助降低上壓。



測試每天攝取200克藍莓變化

一項倫敦大學國王學院的研究，邀請了40位志願者分成兩組進行實驗，一組每日喝一杯含200克藍莓的飲品，另一組則喝一杯同樣但沒有含藍莓的飲品。在過程中研究人員監察他們的血液、血壓、尿液樣本和測試他們當血液流動加快時動脈的擴張，以測試他們患心血管疾病的風險。

比較含有和沒含有花青素的藍莓飲品，結果2小時內便發揮效用。(photo-ac)

花青素助降血壓 攝取2小時見效

於另一個實驗當中，研究人員比較了含有和沒有含花青素（anthocyanins）的藍莓飲品，結果發現2小時之內便發揮效用，而且在一晚節食後，效果更可以維持至１個月。在一個月之內，血壓降低了５mmHg，這和用藥物治療相若。

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如果能好好維持每天吃藍莓的習慣，患心血管疾病的風險可以減低最多20% 倫敦大學國王學院營養科學系首席研究員Dr Ana Rodriguez-Mateos

飲用含有花青素的飲品，更能改善血管壁内皮细胞（Endothelial cells）的功能，改善凝血和維持血壓的問題，因此黑莓、士多啤梨其實都有相若效果，只是藍莓的效果會更加顯著，想像不到原來小小的藍莓都可以帶來這樣的效果。

藍莓最為人熟悉的功效是保護眼睛、增強視力。(gettyimages)

藍莓５大功效

1. 增強視力

吃藍莓最有名的功效必定是保護眼睛、增強視力，促進血液循環，維持正常眼球壓力，以紓緩眼睛問題。

2. 排走宿便

藍莓屬高纖維水果，含有豐富的可溶性膳食纖維，方便促進腸胃蠕動，更快排走宿便。

藍莓有豐富水溶性膳食纖維，有助排走宿便。(gettyimages)

3. 預防癌症

藍莓中的花青素可預防細胞突變，加上能幫助排走腸道廢物，有效減低患大腸癌和結腸癌風險。

藍莓能幫助排走腸道廢物，減低患大腸癌風險。(gettyimages)

4. 護膚

花青素能夠防止紫外線的侵害，保持皮膚光滑，改善皮膚彈性減少皺紋，是天然的護膚品。

藍莓中的花青素能防紫外線侵害，改善皮膚皺紋。(gettyimages)

5. 增記憶力

藍莓抗氧化力強，有效延緩記憶力衰退，減失智症風險。

6. 抗血壓

藍莓富含纖維及抗氧化成分，有助降血壓，甚至預防心臟病的發生。

藍莓有效延緩記憶力衰退。(gettyimages)

資料來源：Science Daily