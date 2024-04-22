罐頭比冷凍食物冇營養係錯？吃得健康3貼士　哪2類罐頭多鹽多糖？

罐頭可謂是窮人恩物，一到月尾要捱罐頭可能是不少人的生活日常，為了保存罐頭內的食物得宜，生產商會為食物先進行加工處理，故令人總有種不健康的感覺。要貪平的同時又怕危害健康？其實相較平常或冷藏的食物，罐頭食物原來不一定沒營養。



罐頭食品的出現原來與拿破崙有關。(ignat kushanrev@unsplash)

罐頭食物的出現，是和打仗有關，罐頭的雛形沿於18世紀，拿破崙希望能找出令軍糧方便攜帶又能防止食物變壞的方法，最後由廚師尼古拉阿佩爾（Nicolas Appert）想出將食物先處理好，裝入玻璃瓶內，再用沸水加熱後以木塞及蠟封口。這種儲存方法經時代的演變、不斷改良，現時常用的鋁罐包裝便於20世紀在美國面世。

在製成罐頭的過程中，食物要經過高溫、高壓的烹調再密封和保存，和煮食的過程一樣，這會破壞食物中的某些營養，因此一般人都會認為罐頭食物會比新鮮或冷凍過的更沒營養，但其實這是一個誤解，跟據美國戴維斯加利福尼亞大學（University of California, Davis）的研究，這個想法並不恰當。

罐頭食物當中有一些是比較有營養的，例如三文魚，而鷹嘴豆、扁豆等，是較低脂肪的蛋白質和纖維的來源。(getty images)

研究發現，在製罐頭的過程中，其實主要是不能存於身體內的水溶性維他命如維他命C和維他命B1會流失，而其他營養大部分都能被保存下來。加上製成罐頭後，在真空的狀態下營養價值亦能夠保持穩定。普遍來說，市面上有很多種類的罐頭食物，包括生果、蔬菜、薯仔、豆、魚、湯等。當中有一些是比較有營養的，例如三文魚，而鷹嘴豆、扁豆則是一個較低脂肪的蛋白質和纖維的來源。

即使新鮮食材，在冷藏及包裝期間的營養流失較少，但經存放和烹調之後，由於經過氧化，流失的營養和罐頭食物差不多。而新鮮的食物無論在室溫或雪藏的情況底下，營養都會隨時間自然流失。

新鮮的食物無論在室溫或雪藏的情況底下，營養都會隨時間自然流失。(alla hetman@unsplash)

只吃罐頭可以維生嗎？

從營養學上來說，在均衡的食物配搭下，只吃罐頭食物是可行的。不過唯一擔心的是，在經過罐頭包裝的過程下食物會被搗爛或擠扁，令只吃罐頭食物會較乏味，導致會有偏吃的情況，而且不是每一種食物都可以製成罐頭。

所以如果要只依賴罐頭食物維生的話，食物的配搭方面一定要做好。 Bridget Benelam，British Nutrition Foundation（譯：英國營養基金會）營養學家

為了使味道更吸引，一些罐頭食物特別是加工食物會加入不健康的材料，例如大量的鹽分、糖分、脂肪。罐頭生果便是其中一個例子，為了提升水果的甜度，生產商會在罐頭加入大量的糖漿，而蔬菜則會較鹹，不宜長期或大量食用。那麼如何吃罐頭，可以吃得健康？

按圖看「罐頭食物」如何吃得健康：

為了提升水果的甜度，生產商會在罐頭加入大量的糖漿，而蔬菜則會較鹹。若常吃罐頭便要留意食用標籤，維持飲食均衡營養。(GettyImages)

1 留意標籤：

吃罐頭的時候，不可以依照平時的分量進食，因為這樣有機會令你吃超出建議的卡路里分量。在吃罐頭之前，應該參照罐頭上的營養標籤，根據上面的建議分量食用。

2 不能冷藏吃剩的罐頭：

若要把剩下的罐頭食物保存，需先棄掉罐頭，把食物倒在一個碗或其他的容器內才放進雪櫃。因為罐頭是用鋼造的，並在內層塗上一層氧化鉻（chromium oxide）或錫（tin）以防止生銹，只要一打開罐頭，罐頭的內層一旦和空氣接觸，錫便可能會更快傳到食物中，但糖漿和可可粉便不受此限制。

3 留意罐頭有否凹陷或損毁：

只要罐頭有破裂甚至只是碰凹了都不宜食用，因細菌或會進入罐頭，影響罐頭內的真空無菌環境。

因此，理論上即使一日三餐只吃罐頭，是沒有問題的，不過，必須把各種食物的攝取配搭得宜，並且留意罐頭的保存方法。



資料來源：BBC