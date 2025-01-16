罐頭鮑魚煮法｜海味老闆2招揀罐頭鮑別買這1款！烹煮錯1步韌又硬

罐頭鮑魚煮法｜大時大節想食得豪氣一點，不少人都會買鮑魚入饌。罐頭鮑魚處理簡單，比起需要預先浸發再燜煮的乾鮑魚，較為方便。記者曾請教在荃灣經營海味店多年的黃紹龍（龍哥），在挑選及處理罐頭鮑魚的時候，有什麼要注意的地方？

攝影：韓詠儀



罐頭鮑魚處理方便，可直接或加熱後食用。（視覺中國）

怎樣揀選合心水的罐頭鮑魚？龍哥有以下貼士教大家。

揀鮑魚貼士1：睇產地

南非鮑魚：

南非出產的鮑魚品質高，價錢合理，而且重量足，且鮑魚只浸在鹽水中，不加防腐劑，保持原味。另外，龍哥稱墨西哥車輪鮑是出名的佳品，但價錢較高，1至2頭裝市價約$850-$1,250。

澳洲、紐西蘭罐頭鮑魚：

價錢比較大眾化，不過留意鮑魚會合理地加了防腐劑，不夠原汁原味。澳洲、紐西蘭罐頭鮑1-2頭約$228-$330。

內地罐頭鮑魚：

想價錢較便宜，市面上亦有內地的罐頭鮑魚可選擇。中國罐頭鮑魚6-8頭$160-$208

不過，龍哥亦提醒，有一些國內製造的亦會稱自己做南非鮑，為免被騙，最好到信譽良好的店舖購買，確保品質。

價錢可相差6-8倍！



揀鮑魚貼士2：睇頭數

每一罐罐頭鮑魚上都有一個數字，例如4頭、8頭、19頭，這個數字代表罐頭內完整鮑魚的數量，例如4頭便是4隻鮑魚。這數字跟乾鮑魚一樣，罐頭鮑魚的頭數愈少，價錢愈貴。

不過，此頭數的計法與乾鮑魚卻稍有差別：乾鮑魚是以「一斤內有幾多隻」作為計算方法；而罐頭鮑魚則以「一罐內有幾多隻」作計算，而標準的罐頭鮑魚每罐大約重16盎士。

罐頭鮑魚煮法｜帶醬汁的罐頭鮑魚不好？

市面上除了清湯鮑魚罐頭，還有紅燒鮑魚、鮑汁鮑魚罐頭等，龍哥表示，帶醬汁的罐頭鮑魚其實不好，很多時間是因為鮑魚有瑕疵，所以用深色的醬汁遮掩。如想煮醬汁，可以用罐頭裏面的水，加入少許蠔油、生粉煮成芡汁便可以。

龍哥指有醬汁的罐頭鮑魚，有可能是用深色的醬汁遮掩鮑魚的瑕疵。（視覺中國）

罐頭鮑魚煮法｜連罐放入沸水煮 切忌開窿

乾鮑魚：

乾鮑魚味道較濃郁，不過需浸發及煨煮才能食用，較為需時。

煮罐頭鮑魚：

家常做法是把罐頭鮑魚連罐放入沸水中煮。記住不要開洞，水量亦要蓋過罐頭，不然整罐鮑魚就會變得又韌又硬。酒樓的做法是整批鮑魚蒸1至3小時，所以在酒樓吃的鮑魚特別軟滑。

4頭或以上的鮑魚：

需煮約半小時到1小時，令鮑魚變得更軟，稍稍降溫後便可開罐。煮軟後便可完隻上碟。用罐頭內的鹽水，加一點蠔油煮成芡汁便可。

27頭、19頭的小鮑魚：

開罐後即可食用。

罐頭鮑魚儲存方法

罐頭鮑魚可存儲在陰涼、乾燥的地方，開封後必須放在雪櫃儲存，並盡快食用。

罐頭上印有頭數和食用限期。

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