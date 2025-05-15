水果迷思｜水果切開隔夜營養會流失？5款水果維他命C不跌反升！

水果迷思｜打工仔生活忙碌，不少人會於前一晚把生果切好放進冰箱，作為翌日午餐的飯後果。但又恐怕切開了的水果，營養會因而大大流失！原來有些水果，即使切開，只要好好保存，其營養流失的可能比想像中少，甚至有些維他命不跌反升。



放置時間愈長，菠蘿中的脫氫抗壞血酸（氧化形式的維他命 C）含量愈高。（Getty Images／視覺中國）

水果營養｜測試6種常見水果 切開放隔夜營養差別

大眾對隔夜飯的營養價值有所保留，那麼對於已切開的隔夜水果，你又有什麼意見？台灣有報道引述《農業與食品化學雜誌》 曾刊登一項研究報告，指把6種常見的新鮮水果切件裝盒，再與未切的一同儲存在攝氏5度的雪櫃之中。

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第6天營養流失才明顯 不超過25%

結果發現，直到第6天，已切好的水果中的維他命C、類胡蘿蔔素才有顯著流失，但最多都不超過25%，而水果中的抗氧化物質、多酚類更是沒有明顯減少。雖然將已切好的水果存放多日會令外觀不好看，當中的營養素流失卻並沒想像中那麼嚴重。

已切好的水果中，類胡蘿蔔素才有顯著流失，但最多都不超過25%。（資料圖片）

士多啤梨放置時間愈長 維他命C愈高

研究報告更指，經過擺放之後有些營養素含量不會減少，反而上升。以切開的菠蘿為例，放置時間愈久當中的脫氫抗壞血酸（氧化形式的維他命 C）含量愈高。而士多啤梨也同樣地隨放置時間愈長，維他命C含量愈高。保存士多啤梨｜1張紙延長保鮮減水分流失80% 7日後味道香氣不變!

按圖看6大可切開隔夜水果（以下結果為將水果切開後，於5°C 的雪櫃下保存）：

+ 8

1. 菠蘿：在切開的菠蘿中，只有25%的類胡蘿蔔素有明顯流失。而放置時間愈久脫氫抗壞血酸的含量愈高，上升約10%。

2. 芒果：在切開的芒果中，約10-15%的類胡蘿蔔素流失，維他命C則上升5%。

3. 奇異果：經過6日的存放，奇異果中的類胡蘿蔔素並沒明顯流失。不過，當中的維他命C跌了12%，是6種水果中唯一會流失維他命C。

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4. 西瓜：與奇異果一樣，西瓜中的類胡蘿蔔素沒有明顯流失，只有水分流失。但維他命C則上升了5%。

5. 士多啤梨：15%的類胡蘿蔔素會在切開的士多啤梨中流失，而維他命C上升25%。

6. 哈密瓜：切開的哈密瓜會流失13%的類胡蘿蔔素，維他命C則上升25%。

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儘管營養沒有太多的流失，但以味道和食安風險角度來看，已切開的水果應於一周內吃完。因為存放時間愈長，味道會大減同時令細菌滋生。到底有什麼水果是切開隔夜後，營養也沒有大大流失？

按圖看水果切後保存方法：

1. 勿切過多水果

由於無法吃完或已把切開的水果擺放室溫1-2小時，才把剩下的冷藏，這樣很容易滋生細菌，因為水果甜度和其水分都相當豐富，造就細菌滋生的環境。

2 利用密封盒、保鮮紙等完整包覆水果

兩種用具都可有效阻隔細菌與水果表面接觸，再放於攝氏5度或以下的雪櫃內保存。但建議將已切的水果於3天內食用最為安全。

資料來源：中時電子報、自由時報、J Agric Food Chem