【2019月餅優惠】持續更新中秋月餅合集　早鳥特價名牌平民款齊備

2019月餅優惠，此文將不斷持續更新網羅更多慳錢優惠。 將近中秋節，我們集結全城多間月餅，平民系、老牌子、矜貴族、酒店派的奶皇月、流心奶皇月、傳統蓮蓉月、陳皮豆沙月、流心抹茶月、榴槤冰皮月等，月餅味道及款式是購買與否的主因之一，對慳錢族來說，價錢也是考量條件，早鳥價或特價月餅隨時幫手節省不少花費，省回的錢或夠買多盒送禮或自用。

望月

皇牌「酥皮奶黃月餅」及「流心奶黃月餅」，今年新品「流心抹茶月餅」、「抹茶紅豆月餅」採用宇治丸久小山園抺茶及北海道十勝紅豆製作，8月12日前優惠價8折。另有「Green Common × 望月 」純素奶黃月餅。

按下圖備有各月餅款式與價錢︰

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皇玥

葉永華師傅曾任職半島酒店嘉麟樓點心部主管超過30年，奶黃月餅的靈魂人物，2018件推出的流心芝麻月餅掀起熱潮。預訂優惠計劃已完結。以下款式官網有售。

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半島酒店

半島精品店傳統口味和奶黃月餅外，今年新推桂圓及合桃奶黃月餅。月餅訂購優惠請致電酒店查詢。

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場．電話︰852 2696。



半島月餅銅鑼灣及中環期間限定店︰

（銅鑼灣時代廣場）即日至9月14日10:00-22:00，地址：銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 5 樓 Kiosk N

（中環太平行）即日至8月31日11:00-19:00，地址：中環皇后大道中 20 號太平行地下 20 及 20A 號店

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九龍香格里拉大酒店

月餅及禮品籃於即日起接受預訂，供應期至9月12日，早鳥優惠已完結，設其他訂購優惠。

地址︰九龍麼地道64號．電話︰2733 8483

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美心

雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、流心奶黃月餅換新裝，新出流心朱古力月餅，延續低糖月餅系列。特價優惠日期即日至9月13日，滙豐信用卡6折，優惠至9月8日。

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奇華

灣仔奇華旗艦店將於8月中開始推出每日限量200套現烤奶皇月買一送一優惠。8月16日買現烤伯爵茶奶皇月，8月23日買現烤朱古力奶皇月 (6件裝)，果味乳酪奶皇月（6件裝）均送現烤蛋黃奶皇月 (6件裝)。其他優惠可向分店查詢。

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大家樂

快餐店也有好出品，除了「金裝月餅」，今件新推陳皮豆沙月餅，找來插畫師Wingki Kwok（郭詠嘉）合作設計中秋月餅禮盒包裝。優惠價由即日起，購買蓮蓉系列月餅獲贈$20現金券，其他口味月餅獲贈$10現金券。

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香積廚︳純素（無蛋奶）做成味道如一的奶皇月餅，關鍵在於亞麻籽！豐富的植物蛋白質來代替蛋，配合植物油、椰子油、椰漿等代替鹹蛋及牛奶，全素的奶皇餡料，味道也是香濃。30/8前預訂，享每盒$220（原價$250/8個裝）。售賣點之一「香積廚素食館 」，地址：旺角花園街110號地下．電話：2319 1808。

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福臨門尚品

陳皮豆沙月餅至今令人回味！而雙黃蓮蓉月餅是「福臨門」多年來最受歡迎的味道，湘潭蓮子製成蓮蓉，加色油潤的鹹蛋黃及欖仁，帶有堅果香味，咀嚼時富口感。16/8前享有9折早鳥優惠。

分店地址︰尖沙咀金巴利道53-59號．電話︰2366 0286

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置地文華東方酒店

特別推出迷你雲呢拿奶皇月餅（$398/6個裝），禮盒設計具現代感，以米白與紅銅爲主調，用色明亮，可作日後收納各種精巧飾品。月餅訂購優惠請致電酒店查詢。

地址︰皇后大道中15號置地廣場．電話︰2132 0066

置地文華東方酒店︳迷你雲呢拿奶皇月餅（$398/6個裝）（置地文華東方酒店提供）

香港瑰麗酒店

位於尖沙咀梳士巴利道，2019年新開幕酒店，月餅於The Butterfly Patisserie有售。月餅訂購優惠請致電酒店查詢。

地址︰尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside．電話︰852 3891 8888

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朗廷酒店

月餅即日起於唐閣（至10/9）及明閣（至12/9）有售，非會員訂購5至20盒，享正價九折優惠。早鳥優惠已完結。

唐閣│地址︰尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓．電話︰2132 7898

明閣│地址︰旺角上海街555號香港康得思酒店6樓電話．電話︰3552 3301。

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尖沙咀凱悅酒店

【賞．悦】中秋月餅禮盒–迷你流心奶黃月餅、迷你玫瑰豆沙月餅（$398/8件），8月11日前早鳥優惠$288（原價$398）。

地址︰九龍尖沙咀河內道 18 號．電話︰2311 1234

尖沙咀凱悅酒店︳【賞．悦】中秋月餅禮盒–迷你流心奶黃月餅、迷你玫瑰豆沙月餅（$398/8件），11/8日前早鳥優惠$288。（尖沙咀凱悅酒店提供）

帝苑酒店

今年全新月餅禮盒，設計成兩層首飾盒，以紅色及月圓燙金圖案為主，於8月13日或前享8折優惠。

地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店地下．電話：2733 2840

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帝都、帝京及帝景酒店

8月30日前或9月10日前預訂優惠價均有不同，請參考以下圖表，月餅最後訂購日期9月10日，最少2天前預訂。

帝京酒店│地址︰九龍太子道西193號1樓．電話︰2622 6256。

帝都酒店│地址︰沙田白鶴汀街8號2樓．電話︰2694 3939。

帝景酒店│地址︰荃灣青山公路353號1樓．電話︰3716 2898。

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如心酒店

於21/8前預訂享早鳥優惠。

地址︰荃灣楊屋道8號．電話︰2280 2898

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W酒店

星宴中餐廳出品，型格銀色金屬鐵盒包裝，早鳥價訂購即日至8月21日（7折）、22-31日（8折）、9月1-8日（9折）。

地址︰柯士甸道西九龍站1號．電話︰3717 2848

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Lady M

聯乘都爹利會館出品，追月映畫中秋禮盒（原價$528/ 8個裝），優惠價為$498，售賣日期為即日至8月22日，以禮券形式發售。

各 Lady M 香港分店設月餅換領，香港國際機場店除外，查詢：39561494

Lady M︳追月映畫中秋禮盒（原價$528/ 8 個裝），優惠價為$498。（Lady M 提供）

Valérie

人氣網上餅店，招牌為流心奶黃，宇治抺茶月餅更值得細味，今年新推流心抹茶月餅，九件裝限量珍藏版禮盒【湖畔小兔】活潑繽紛。早鳥優惠價日期由即日起至8月15日（暫定）。

工場地址︰新蒲崗大有街2-4號旺景工業大廈7樓C室．電話：3565 6765

Pop-Up Store地址︰銅鑼灣東角道24-26號銅鑼灣東角2樓235號舖（8月15日-9月12日）

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Tea WG

新加坡茶葉品牌，產地直送的茶葉，獨一無二的手工調配茶，茶香茶味混入月餅中。即日至9月13日於Tea WG沙龍與精品店有售，8月12日前優惠價$368可購買茗茶傳統月餅兩件裝伴追月茶禮盒。

分店地址︰（又一城沙龍及精品店）九龍塘達之路80號又一城LG2層40號舖．電話：2725 6930

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The Cakery

四款純素月餅不含麩質、乳製品、蛋、精製糖、防腐劑和人工色素。其中的「川椒朱古力月」與中菜食府「莊館」聯手合作。四件裝月餅禮盒售價$398，單件裝月餅$88。即日至9月14日到「莊館」享用川椒朱古力月餅，將獲贈$20折扣券一張，可於The Cakery購買4件裝月餅禮盒時兌換。

地址︰（置地廣場店）中環置地廣場301號舖．電話︰6683 3833

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Vive Cake Boutique

被Time Out雜誌評為「全港自訂甜點的最佳之選」，8月15日前預訂月餅享早鳥優惠95折。

旗艦店地址︰中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖．電話︰9602 2869

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Starbucks

星巴克月餅禮盒，朱古力咖啡麻糬月餅及伯爵紅茶麻糬月餅，禮盒設小燈，可化成「月亮燈盒」。8月13日前訂購享預購優惠（$259/6個裝）。

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位元堂

限量版養生月餅 - 柑桔桂花味的迷你白蓮蓉月餅，在餅皮上添加蟲草菌粉Cs-4，增強身體抵抗力，使用較健康的麥芽糖醇替代白砂糖。迷你柑桔桂花白蓮蓉月餅（$399/6個裝），19/8或前早鳥優惠價$268。電話：2727 8911

位元堂︳限量版養生月餅 - 柑桔桂花味的迷你白蓮蓉月餅，19/8前早鳥優惠價$268。（尹嘉蔚攝/位元堂提供）

荔園

藉經典遊戲喚起香港人的童年回憶，延續「簡單的快樂」，「幸福摩天輪」迷你奶黃月餅及蕎麥茶包套裝。

地址︰「荔園.流金歲月」荔枝角長順街15號D2 Place TWO 2/F．電話︰3619 1128

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百味堂

全新口味月餅，流心忌廉奶皇月餅、濟州抹茶紅豆月餅（原價$498）11/8或前享85折。

分店地址（K11店）：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B101A．電話：5205 1327

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百味堂︳流心忌廉奶皇月餅、濟州抹茶紅豆月餅（原價$498）11/8或前享85折。（百味堂提供）

太興

太興叉燒擺入月餅，創新推出「滿燻燒鵝果仁叉燒月餅」，9月8日或之前有優先價。

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