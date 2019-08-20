【減肥】乳酪減肥法日本藝人實試　混合2種平價食材2星期減9磅！

減肥是女人的終身事業！只要有新方法姊妹們都一定會嘗試。最近，日本綜藝節目《得する人損する人》成功進行實驗，只要將乳酪加入一樣食材拌勻食用，就可以有減肥效果！參與實驗的藝人，普遍都在1-3個星期減去4-10磅！其中腰圍更減去7cm！究竟是哪兩種食材、用什麼方法會有這神奇功效？以下還提供不同的食材配搭同吃，令口味多元化，讓你健康瘦身之餘，也能同時享受美食。

其實秘密就係加洋蔥！快點擊下圖查看食譜和食用方法！

(取自節目《得する人損する人》)

日本藝人井上咲樂接受實驗後表示，乳酪洋蔥的味道酸酸鹹鹹，不難入口！在這2-3星期中，他們明顯感到大便較暢順，胃口收細，比較容易控制想吃零食的慾望。根據美國三藩市權威健康雜誌《Healthline》指出，乳酪幾乎提供我們身體所需的所有營養素。其富含蛋白質、鈣，B族維生素和微量礦物質，有助增肌、保護骨骼和穩定血糖。而洋蔥本身含有鉀、維生素C、葉酸、鋅、硒，及纖維質等營養素，幫助我們抗癌及預防心血管疾病，更重要的是它無脂肪，無膽固醇，而且低鈉，絕對是瘦身之選！

藝人井上咲樂兩三星期的減肥成效。 (取自節目《得する人損する人》)

不但瘦身了, 肚腩也消失了！ (取自節目《得する人損する人》)

洋葱乳酪不但沒有脂肪，還營養豐富，是健康瘦身之選。(Pexels)

其實乳酪和洋蔥本身都含有豐富的營養價值，就算平常多吃對身體亦有裨益，不如看看可以如何加入日常飲食中吸收營養吧！

按下圖看清「乳酪洋葱」7款食用配搭：

+ 3 + 2

看完後是否十分心動？趁住仲有時間，大家立即行動捉緊夏天的尾巴！

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