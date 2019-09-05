【食物解碼】雪糕、Gelato營養口感各不同　邊款較易致肥？

大家都知道「Ice Cream」是雪糕，那「Gelato」又是甚麼呢？一般我們會將它譯成「意大利雪糕」，明明吃起來好像差不多，究竟兩者又有甚麼不同？以下就從起源、成分、口感味道等等講解兩者的分別，你又猜猜何者比較健康？

冰凍可口的雪糕，儘管很難追溯到其發明者，但Chris Clarke就在著作《The Science of Ice Cream》中提到，早在中國商代已有雪糕的雛形，由水牛奶、麵粉和冰製成，更是湯帝最愛，後來演變成有水果、蜂蜜等材料，甚至是乳牛牛奶、蛋黃等等。直至19世紀，科技漸趨成熟，有雪糕機及雪櫃等，雪糕能大量生產及延長保質期，才成為普及的人氣甜品。至於意大利雪糕，顧名思義由意大利人發明，實際發祥地，或是西西里，也可能是佛羅倫斯。

在17至18世紀已經有雪糕，不過當時是社會精英或有錢人家才能享用，至19世紀才日漸普及。（Pexels）

雪糕和意大利雪糕的三種原材料都一樣，奶製品、糖、空氣，說「空氣」是材料之一或許難以置信，但空氣在凝固過程中有「防止冰晶產生」的作用，使雪糕保持平滑半凝固。當忌廉、奶和糖等混和後，會加入天然或人工的味道，最後便是在冷藏前注入空氣和攪動。而雪糕和意大利雪糕的最大分別，原來是成分比例。

（Pexels）

請按下圖睇更多雪糕（Ice-cream）與意大利雪糕（Gelato）在各方面的分別：

+ 6 + 5 + 4

到底雪糕還是意大利雪糕好，其實主要都視乎個人口味。如果你喜歡冰凍、柔軟的口感，那雪糕就很適合你。相反地，若你愛比較實在，味道濃厚又低脂的話，絕對建議你吃意大利雪糕。無論如何都好，由於兩者本身糖分都不低，因此只好偶爾淺嘗，否則會對健康構成壞影響。

參考資料：《Healthline》