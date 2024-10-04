冷知識｜冬甩Bagel大不同！中間為何有個窿？1大原因冬甩意外誕生

冬甩（Donut甜甜圈）已存在了幾個世紀，全球約有50種。香港亦有一種冬甩食品「沙翁」（炸蛋球），是茶記及老餅店的名物。不過，最為人認識的是水泡狀中間有個窿的款式。不過，你有否想過中間為什麼有個洞？而同樣也有個洞、外貌極相似的Bagel，有什麼大不同口月口？



冬甩Donut營養｜甜甜圈高脂高糖 七彩繽紛

外國有句諺語「Focus on the donut, not the hole!」意思是珍惜能把握的事，别只管缺失的部分。Donut或Doughnut，在香港都稱呼為冬甩，台灣稱做甜甜圈，圓碌碌環狀的麵包圈質感柔軟，麵糰在發酵後製成圓圈，再炸至金黃，淋上朱古力漿、糖漿或糖霜等，款式多姿多彩、夢幻繽紛。然而，它的脂肪及糖含量也極高，通常被視為不健康及致肥的食品。

冬甩（Donuts／Doughnut）是油炸食品，脂肪及糖含量極高，款式五花八門。（Tania Miron/Unsplash）

冬甩（甜甜圈）種類

冬甩種類｜美式冬甩（American Doughnut）

可分為三種：

第１種蛋糕冬甩（Cake Doughnut）用蛋糕麵糰製作，以小梳打或泡打粉作膨鬆劑。

第２種酵母冬甩（Yeast Doughnut），用酵母當膨鬆劑，口感較有彈性。

第３種馬鈴薯冬甩（Potato Doughnut），口感跟蛋糕冬甩相似，某部分材料換上薯蓉製作。

冬甩種類｜Old-Fashioned Doughnut

Old-Fashioned Doughnut，屬於蛋糕冬甩之一，以小梳打或泡打粉作膨鬆劑，用低溫來油炸，外觀和一般冬甩不同，表面不平整，外層帶點酥脆。

Old-Fashioned Doughnut（firecakes /IG）

冬甩種類｜French Cruller

French Cruller用製泡芙的麵糰製作，然後油炸，外面酥脆內鬆軟，比傳統的酵母或蛋糕冬甩更輕更「通風」，裡面幾乎是空心的。

French Crulle（fooodfavorites/IG）

冬甩種類｜波堤冬甩

波堤冬甩是日本Mister Donut開發的產品，由8顆小球組成一個圓圈，口感Q彈似麻糬。

波堤冬甩（foodwithkaythlin/IG）

冬甩種類｜果醬冬甩、鮮奶油冬甩

不少國家有果醬冬甩（Jelly Doughnut）和鮮奶油冬甩（Cream Doughnut），使用酵母來膨脹，中心沒有打通，方便在最後擠入果醬或鮮奶油。

不少國家有果醬冬甩（Jelly Doughnut）和鮮奶油冬甩（Cream Doughnut）（Leon Ephraim/Unsplash）

冬甩種類｜冬甩波

圓球狀的冬甩波（Doughnut Hole / Doughnut Ball）好像有洞的冬甩所缺的那部分，或者可將它擠入水泡狀的冬甩內，於是乎衍生了有趣的稱呼「Doughnut Hole」。

冬甩波（Doughnut Hole / Doughnut Ball）（Jonathan Farber/Unsplash）

Bagel、Donut大不同

同樣在中間「穿咗個窿」的有Bagel，在香港似乎較少人用中文名來稱呼，普遍也喚它做Bagel，在台灣則稱它為貝果。Bagel與冬甩猶如堂兄弟，大家也是圓碌碌環狀，中間有個洞，但口感和製法卻大大不同。

按圖了解更多Bagel與Donut的分別︰

Bagel先在沸水中灼燙，才入焗爐烘烤，是麵包的一種呈現方式。（Mae Mu/Unsplash）

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製法：Bagel和冬甩在製法上已大大不同，Bagel皮韌肉軟，是耐嚼的麵包，麵糰發酵後製成圓圈，先在沸水中灼燙，才入焗爐烘烤。冬甩便毋須水燙這重工夫了。

口味：可以是原味，或者嵌入了提子乾或洋蔥，又或者麵包上灑了大麻籽或南瓜籽，傳統的是灑上罌粟或芝麻，有些可能在表面上撒鹽。

享用：橫向剖開麵包，塗果醬、蜜糖或牛油忌廉，亦有人喜歡再烤熱後塗醬。Bagel甚至被拿來當三文治，夾火腿、生菜和番茄享用。

營養：Bagel比冬甩健康，麵糰以較少糖及較少鹽製作，非油炸，如果以全麥製的Bagel更有豐富的食用纖維及抗氧化物，每個原味Bagel的熱量約有250至300千卡。

總結︰

Bagel相對冬甩，款式比較單一，只是麵包的一種，以灼燙後焗的方式製作。

冬甩Donut是一個大家族，有很多不同款式，以油炸製作，在上面灑遍糖漿或糖霜。

為何冬甩和Bagel中間有個洞，傳聞眾說紛紜。（Amanda_Vick/Unsplash）

冬甩、Bagel中間為什麼有個洞？有什麼功能？

關於冬甩中間有個洞的由來有很多種說法，其中一個最廣為流傳的是一名美國船長Hanson Gregory在1916年3月接受華盛頓郵報（Washington Post）專訪時，向各記者敘述「發明」冬甩的經過。

冬甩的誕生，原來是為了可以均勻地炸熟而不炸燶。（Paul Neil/Unsplash）

於1847年當時他只16歲，在船上吃著冬甩的「前身」，那是一塊油炸的甜蛋糕（fried cake），邊緣脆卜卜非常美味，但吃到中心時總覺得非常油膩，裡面甚至乎好像沒有熟透。於是Hanson靈機一觸，將炸蛋糕的中間位置開一個洞，這樣全份蛋糕便可均勻地炸熟，又不怕炸燶，而且跟邊緣一樣可口，冬甩就此誕生。

當冬甩在美國流行之際，Bagel同時也變得流行，麵包師傅和街頭小販經常將Bagel用長棍穿起或用長繩捆起出售。亦有說Bagel源自德國的椒鹽卷餅（Pretzels），從長麵糰扭個圈成了Bagel。

Bagel相對上比冬甩較健康，市面上不少cafe有Bagel出售，價錢看來似乎較貴，不過也贏到不少捧場客青睞，記者自己便是其中之一，也曾經嘗試過自己做Bagel，過程跟做麵包一樣，但多了一個步驟便是在麵糰發酵後，要先灼燙麵糰，瀝乾水分後入爐烘焗，雖則有些許麻煩，但喜歡做麵包的人，當看著麵糰慢慢長大，內心充滿快樂感覺。

Bagel食譜。（《自煮．簡蔬食》/尹嘉蔚著/研出版）

Bagel食譜

材料(4-5 個)：

高筋麵粉160 克

室溫水80 毫升

糖5茶匙

鹽1/4 茶匙

快速酵母1 茶匙

做法：

1 將80克高筋粉及糖放在攪拌盆內，酵母放在糖的旁邊，對準酵母注入室溫水，拌勻。

2 再倒入80克高筋麵粉及鹽，拌成麵糰，將麵糰放桌上，搓揉至光滑。|

3 將麵糰修成圓形，摺口向下，放回盤內，用保鮮紙蓋好，以攝氏40度發酵麵糰約25分鐘。

4 測試麵糰，手指沾少許高筋麵粉，戳向麵糰中央，不黏手指便可。然後按麵糰4下排氣。

5 將麵糰分成4份，小麵糰修圓，用保鮮紙蓋好，靜置約10分鐘。

6 將麵糰做成環狀，並放入滾水汆燙約半分鐘，撈起瀝乾。

7 將麵糰放上烤盤，放入已預熱190度焗爐焗15分鐘完成。